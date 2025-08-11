飼っていた金魚の美しさに魅せられ、独自の技法で金魚を描き続ける美術作家・深堀隆介の、初期から最新作を集めた展覧会「深堀隆介展 水面（みなも）のゆらぎの中へ」が、大阪・あべのハルカス美術館（大阪市阿倍野区）で開かれている。2025年9月7日（日）まで。

『秋敷』2020年

深堀は、透明の樹脂にアクリル絵具で何層にも重ねて描く「2.5Dペインティング」とも称される独自の技法で、立体感のある金魚をつくりだす。細部まで丁寧に描かれた金魚たちは、今にも動き出しそうだ。展覧会のタイトルになった「水面」は、境界線を意味するという。水面のゆらぎの中にあるのは虚か現実か、生か死か。命を持たない絵具の積層で、作品を生きているかのように見せる。人と金魚の間の絶対に越えることができない境界線だが、見る人をひきつけ、時に「水の中にいるのでは」という感覚にさせることもある。

『方舟』2009年

会場には初期の作品から最新作まで約300点が並ぶ。枡の中に樹脂とアクリル絵具を重ねて描いた代表作『金魚酒』シリーズ。初期から2023年までの作品が、「僕の金魚酒ヒストリー」と題し、年表仕立てで、深堀自身の言葉と共に展示されている。その時に何があったのか、どんな風に思ったのか。深堀の飾らない、リアルな姿が見えてくる。時を経るにしたがって、描き方も変化し、「次第に技術が上がってどんどん立体的になっていく変遷を見てもらえます」と深堀は言う。

展示風景：『金魚酒」シリーズを集めた「僕の金魚酒ヒストリー」

『金魚酒 命名 七葉』2011年 個人蔵

「作品を見た人から『こんな金魚はいない』と言われることがあるそうです。深堀さんが描くのは、品種の設定まである想像の金魚で、実在はしません」とあべのハルカス美術館の新谷式子学芸員は話す。深堀の頭の中には多くの金魚たちが存在し、アトリエは養殖場ならぬ養画場と呼び、そこで作品が生み出される。

『百済』2004年

会場には平面作品も展示されている。金魚だけが描かれているように見えるが、その体、ウロコの下には違うものが描かれることがある。それは深堀自身の心象風景だったりするが、「何が描かれていたのかはわかりません」（新谷学芸員）。ただ、その痕跡が見て取れる作品もある。

展示風景 右から：『緋霧』2021年 『月窓』2021年 『黄瀬』2021年

一方、金魚がいない作品も。2011年東日本大震災があった年に制作された『美愛』には、金魚がいない。とはいえ水草や金魚がいた痕跡はあり、卵も描かれている。新谷学芸員は「水への恐れや怒りを作家なりに乗り越え、失われた命と生まれてくる命を繊細に表現した作品」と言う。

『美愛』2011年 医療法人社団 博誠会蔵

この展覧会のための新作『方丈の夢』は、日本の昔ながらの居間で金魚たちが泳いでいる。樹脂の中に描かれた金魚もいれば、畳を「泳ぐ」金魚も。境界線を越えることを試みた作品となっている。新谷学芸員は「作品はもちろんのこと、深堀さんは言葉が秀逸。作品の名前なども併せて楽しんでほしい」と話す。



展示風景 手前：『尾須志勲』2022年 個人蔵