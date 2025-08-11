こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学3年の「ゆりな」です！

「文章を書く仕事に就きたい！」という思いを胸に就職活動を進めています。新企画「福岡の書く仕事図鑑」では、そんな私が福岡で活躍する文章のプロたちの現場に飛び込み、リアルな働きぶりや仕事観に迫ります。

第1弾は新聞記者。西日本新聞社久留米総局で働く入社2年目の杉野如海さんに密着し、取材の様子を学生目線でリポートします。

久留米総局は、主に朝刊の筑後版を担当する7人体制の職場です（現在1人が育児休業中）。裁判所や市役所が集まる久留米市中心部に拠点を構えます。

少し離れるとのどかな田園風景が見られる久留米市は、県内で3番目に人口が多い都市です。県南部の拠点として日々さまざまな出来事が起き、話題に事欠かない地域でもあります。その中で杉野さんは、久留米市と周辺自治体を担当し、警察や行政の取材にあたっています。

この日は午前9時に出社。裁判所で公判日程を見て、この先の取材予定をチェックします。いったん職場に戻って昼食をとり、午後から車で取材先へ。夕方は職場で私のインタビューに答えてもらい、それから記事を書いていました。

今回、私は午後の取材にも同行させてもらいました。杉野さんが向かったのは、久留米市の商店街で開催されていた「核兵器のない世界のための原爆展」です。

現場に到着。待ち合わせていた主催団体の窓口の方とあいさつを交わすと早速、取材スタートです。しっかり目を合わせ、熱心に話を聞く杉野さん。会話の中で、相手の声のトーンが上がったり、同じフレーズが繰り返されたりすると、手元のメモに書き込んでいきます。

取材後に聞くと「今回は話すことに慣れている方でした。まずは先方が話したいことをしっかりと話してもらえるよう、なるべく聞き役に回っていました」と明かしてくれました。

一通り聞き終えると、次は展示品を見て回ります。原爆の被害をありのままに映し出す写真の数々を見つめつつ、取材相手の方に話しかけていました。その姿からは、相手の言葉に心を込めて向き合おうとする様子が伝わってきます。

取材終盤でのこと。杉野さんが「この展示で伝えたいことは」と問いかけました。

杉野さんいわく「仕切るのが得意ではないので、いったん抽象的な質問を投げて言葉を待ちます。いただいた返答から、次にどこに話を広げるか、つかみどころを見つけていくやり方がスタイル」なのだそうです。

相手の言葉の中から、核となる情報を見つけ出すプロの技を目の当たりにしました。

取材後は久留米総局へ。杉野さんの就活についても聞いてみました。

大分県で過ごした高校時代、「聞き書き甲子園」に出場しました。全国の高校生が森や川、海の「名人」をインタビューして発信する大会です。その中で言葉や表現と向き合う楽しさに気づいたそうです。大学では文学部で日本語学を専攻。言葉について勉強を続けてきました。

就活では「書くことが好き」との思いから出版社と新聞社を受けました。しかし、内定までの道のりは決して平坦ではなかったと振り返ります。

「就活では『何が書きたいか』という質問を必ず聞かれました。正直、『書くのが好き』という気持ちは強かったけれど、ある時期までは具体的に『何を書きたいか』までは深く考えていなくて、とても苦労しました」

最終的に、地元に近く、福岡に根差し、書きたいテーマを見つけやすいと感じた西日本新聞社への就職を決意したそうです。

今の仕事については、取材した人の思いや感情をどうすれば読者に適切に伝えられるか、試行錯誤しながら記事を書く中で「やりたいことが実践できている」と語っていました。仕事について語る表情は本当にいきいきしていて、楽しんで仕事をされていると思いました。

杉野さんに密着してみて、次の2点が見えてきました。

(1)新聞記者は、人の思いを自分というフィルターを通して読者に届ける職業であり、人の思いと言葉に誠実に向き合う仕事である。

取材に同行して印象的だったのは、取材相手の言葉や思いに誠心誠意向き合っていた姿です。相手の本音を見つけ出し、それを読者に誤解なく、しかし分かりやすく伝える。その「至難の業」に日々挑み続けることが記者の大変さであり、やりがいでもあると感じました。

(2)書くことを仕事にするには、単に「書くことが好き」なだけではなく「何が書きたいか」を自分の中に持っておくことが重要である。

就活のエピソードを聞いて、「好き」という漠然とした感情だけでは不十分なのだと痛感しました。書きたいテーマや問題意識を明確に持つことが、自分のフィルターに色をつけ、独自の視点や個性を与え、読者に響く記事を生み出す源泉となるのだと気づかされました。

密着取材を通して「書く仕事」の奥深さ、それを担う人々の情熱に触れることができました。今後も、福岡で「書く仕事」に携わる方々を調査し、リアルな情報をお届けしますね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。次回もお楽しみに！

▶学生のミカタLINE公式アカウント

「ガクミカでガクチカを」友だち登録お願いします！「学生記者」に興味がある方もこちらから

ミーキャップ

記事の感想はこちらのフォームへ