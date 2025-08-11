グローバル・ストライク・コマンド（AFGSC）の事故調査委員会（AIB）は2025年8月5日、2022年12月10日に発生したB-2「スピリット」の事故に関する調査表を公表しました。

同じ重さの金塊よりも高い爆撃機

アメリカ空軍グローバル・ストライク・コマンド（AFGSC）の事故調査委員会（AIB）は2025年8月5日、ミズーリ州ホワイトマン空軍基地で2022年12月10日に発生したB-2「スピリット」の事故に関する調査報告書を公表しました。



B-2「スピリット」戦略爆撃機（画像：アメリカ空軍）



この事故は、B-2の最終着陸進入時に主脚に関連する油圧システムが故障。乗員はただちに緊急事態を宣言し、非常用の着陸装置展開手順で着陸しましたが、直後に左主脚が破損。左翼が滑走路に接触して数メートル引きずられた後、火災が発生しました。

調査の結果、左主脚の破損原因は、着陸装置（ランディングギア）の展開・格納時の動作シーケンスを制御する油圧バルブである「トラックポジションシーケンスバルブ」の故障によって、左主脚のロックリンクアセンブリ（脚が完全に伸びてロックされる機構）が正常に機能せず、所定の位置に固定されなかったことと報告されています。

主脚の故障により、事故機体は左翼を引きずったまま滑走路から逸れ、約2.7km先の草地で停止し、炎上しました。火災は左側のサージ燃料タンクから漏れた燃料が引火して拡大し、同タンクが爆発。さらに左側外翼燃料タンクにも延焼し、こちらも爆発したことが原因とされています。

事故調査を終えたAIBは、主脚の設計上の脆弱性に加え、泡消火剤（AFFF）の適用が遅れたことで消火活動に時間を要し、機体損傷が拡大した点を改善すべき課題として指摘しています。

なお、この事故による死傷者はいませんでしたが、左翼および左主脚の損害は3億ドル（約440億円）以上と見積もられています。

航空機の左翼損傷額としては桁違いの高さですが、これはステルス能力を有する戦略爆撃機B-2の高価な機体であることが主な要因です。同機は1990年代の調達コストが約22億ドル（約3200億円）とされ、「同じ重さの金塊よりも高価な爆撃機」として話題になりました。