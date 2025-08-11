·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¡È¤ª¾Ð¤¤¹Ã»Ò±à¡É¤¬³«Ëë¡ªÂç¸ç¤ÈÀîÅçÌÀ¤¬Ç®·ì»ØÆ³¡ª¤Î¤Ï¤º¤¬¡ÄÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯!?
8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë24:29¡Á24:54 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö³«±é¤Þ¤Ç30ÉÃ¡ªTHE ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡×¡£MCÂç¸ç¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë¤ªÂê¤«¤é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬30ÉÃ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤òºî¤ê¡¢Â¨¶½¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÄ¶Â¨¶½¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£
º£Ìë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÂ¨¶½¥³¥ó¥È´ë²è¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦ÆÃÊÌ´ë²è¡£¤µ¤ä¹áÎ¨¤¤¤ë¡ãÇò¥Á¡¼¥à¡ä VS ¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄÎ¨¤¤¤ë¡ãÀÖ¥Á¡¼¥à¡ä¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡È·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¹Ã»Ò±à¡É¤¬³«Ëë¡ª
»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¸ç¡È´ÆÆÄ¡É¤ÈÀîÅçÌÀ¡È¥³¡¼¥Á¡É¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤ë²á¹ó¤ÊÆÃ·±¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄ©¤à¡ª
¡ÚÆÃ·±¡¡§¹âÂ®¥â¥Î¥Ü¥±È¿Éü²£Ä·¤Ó¡Û
È¿Éü²£Ä·¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥â¥Î¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢30ÉÃ´ÖÂ¨¶½¤Ç¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ì¡ª
ÀÖ¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¬¥¯¤¬Ä©Àï¡£¥¬¥¯¤Ï¡ÖËÍ¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡ÖÃÏµåµ·¡×¡Ö·ý½Æ¡×¡Ö¡Ö¥·¥ã¥Á·¿¤ÎÉâ¤ÎØ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ30ÉÃ´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥â¥Î¥Ü¥±¡ªÀîÅç¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö²¶¤é¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¾Ð¤¤¤ä¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡È¥·¥ã¥Á¡É¤Î¥â¥Î¥Ü¥±¤È¤Ï¡Ä!?
ÂÐ¹³¤¹¤ëÇò¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬Ä©Àï¡£30ÉÃ´Ö¤Ç4¤Ä¤Î¥â¥Î¥Ü¥±¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¹¥À®ÀÓ¡ª¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹ÊüÁ÷¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÆâÍÆ¤â¡Ä!?
¡ÚÆÃ·±¢¡§¥À¥¸¥ã¥ì¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Û
Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¥À¥¸¥ã¥ì¤òºî¤Ã¤ÆÂÇ¤ÁÊÖ¤»¡ª
ÀÖ¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡¦Âç¤Á¤ã¤ó¤¬Ä©Àï¡£½éµå¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¡×¤Î¤ªÂê¤Ï¾å¼ê¤¯ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯2µåÌÜ¤Ë¶ìÀï¤¹¤ëÂç¤Á¤ã¤ó¡£
¸«¤«¤Í¤¿ÁêÊý¡¦ÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¤¬¡¢ÂåÂÇ¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¡ÖÈ¿Â§¤À¤è¡ª¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤¢¤ï¤äÂçÍðÆ®¤ÎÁû¤®¤Ë¡Ä!?
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀîÅç¥³¡¼¥Á¤¬Áª¼ê¤Î¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡È¥À¥¸¥ã¥ì¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤ËÄ©Àï¡ª½éµå¡¦Âè2µå¤È¸«»ö¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿ÀîÅç¥³¡¼¥Á¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤¾¡ª¡×¤È·Ý¿Í¤¿¤Á¤«¤éÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·3µåÌÜ¡Ö¥Ð¥¹¥±¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤Î¤ªÂê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥é¥ó¥×¤Ë¡Ä¡£
¤½¤³¤Ø½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¸ç´ÆÆÄ¡ªÂç¸ç¡ßÀîÅç¤¬¸«¤»¤ë¡È¥À¥¸¥ã¥ì¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤È¤Ï¡Ä!? ¿¿²Æ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ç®·ì¡õÇú¾Ð¤Î¤ª¾Ð¤¤¹Ã»Ò±à¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£½Ð±é
´ÆÆÄ¡§Âç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë
¥³¡¼¥Á¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡§¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ãÇò¥Á¡¼¥à¡ä¤µ¤ä¹á¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê¥Í¥ë¥½¥ó¥º¡Ë¡¡
¡ãÀÖ¥Á¡¼¥à¡ä¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢ÂÀÅÄÇîµ×¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¡¢¥¬¥¯¡Ê¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ë¡¢·ó¸÷¥¿¥«¥·¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º
