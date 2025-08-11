【ザ・ノース・フェイス】の半袖Tシャツで日差しに強くなれ！街も自然も楽しめる一着がAmazonで販売中！
【ザ・ノース・フェイス】のTシャツが夏の装いに差をつける！快適と上質をまとう一枚がAmazonで販売中！
オーガニックコットンを使用したボーダー柄の半袖Tシャツ。天然素材ならではの自然な風合いと肌触りのよさが特長。左胸に小さな刺繍ロゴを配置。UVプロテクト(UPF50+、紫外線カット率95%以上)機能付き。レトロな印象に仕上げた、アウトドアからタウンユースまで日常のさまざまなシーンで着こなせる1着だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
オーガニックコットン100%で仕立てられたナチュラルな風合いが、肌にやさしく心地よい。
紫外線を95%以上カットするUPF50+機能付きで、アウトドアでも安心して着用できる。
グラベルとグリーンを基調としたボーダーデザインが、レトロ感と清潔感を両立している。
クルーネック仕様で着脱しやすく、タウンユースから休日の外出まで幅広く活躍する。
