本日8月11日（月・祝）午後3時55分〜4時45分 日本テレビにて、さまざまな仕事や場所にまるまる一日密着し、そこで発見した驚きの光景を紹介する新型情報映像ショー「1日中いたら驚いた!!」を放送。Snow Manの宮舘涼太が日本テレビでは初単独MCの番組！

スタジオゲストに、サバンナの高橋茂雄、藤本美貴、島崎和歌子、ゆうちゃみを迎え、番組スタッフが身近な世界、業界の日常や裏側に24時間密着した内容を2〜3分のショートVTRに凝縮し、ここでしか見られない盛りだくさんの情報を一気にお届け！今回は12の場所や仕事に密着し、その驚きの裏側について深掘りしていく。

●長崎ちゃんぽんでおなじみの「リンガーハット」に一日密着！スピード感ある調理を叶える全自動マシーンに、日常に欠かせないとある家電もフル活用していた!?

全国に店舗を構える長崎ちゃんぽんの専門店「リンガーハット」。番組スタッフはまず店舗で研修を受けることになったが、お客様への発声練習の際に意外なフレーズが飛び出す！

そして看板メニューのちゃんぽんを調理する裏側に潜入すると、驚くべき技術を持ったマシーンがフル稼働していた!? スピード感ある調理を叶える有能マシーンの仕組みに迫る。

また、店内で提供されるチャーハンにも驚きの秘密があるという。その秘密を明らかにするべく工場に案内してもらうと、なんとそこでは家庭でもよく使う意外な家電製品が活用されていた!! その家電の正体とは？

●「すみだ水族館」でペンギンのお世話をする飼育員に一日密着！生き物の健康を守るための飼育員たちの工夫と、抜群のチームワーク

「すみだ水族館」でペンギンのお世話をする飼育員に一日密着。そこで発見した3つの驚きポイントとは？

開館2時間前の薄暗い館内で、ペンギンたちが泳ぐプールに「おはよう」と挨拶してみると、ペンギンたちからまさかの反応が！ペンギンたちの愛らしい反応に思わず癒やされる!?

そして開館の時間になると、今度はペンギンたちのご飯の準備が始まる。冷凍のイワシを食べるペンギンたちだが、エサは冷凍することで水分と一緒に栄養分も流れ落ちてしまうのだとか。そこで、飼育員たちがエサにひとつひとつ手作業で仕込むものとは？

ペンギンにエサを与える際、飼育員たちから「よもぎとわっしょい」、「ポテチとこまり」など、なにやら謎のワードが続々と発せられる。新人飼育員たちが苦労しながらの驚きのチーム力に迫る！

そのほか、密着ラインナップはこちら！

●Snow Man宮舘もヘビーユーザー!? 商品数4万5000点の驚安の殿堂「ドン・キホーテ」。 独自の商品の陳列法、ドンキおなじみの文字を手書きする“ポップライター”の裏側がスゴかった

●東京ドームの花形“ビールの売り子”。 売れなかったら帰宅させられる!? 実はサバイバルすぎる厳しい世界の実態とは？

●コンビニのアイスコーヒーのきれいな氷はどうやって作られる？“コンビニ氷”を作る工場に一日密着！割れにくい氷を作るための手間暇かけた製造方法が明らかに

●安価な旅をかなえてくれる“長距離バスの運転手”に一日密着！長距離運転で疲れやすいドライバーが快適に休める空間づくりが徹底された、驚きのバスを紹介

●東京都に9店舗を構える超有名スーパー「アキダイ」。 フードロスを減らすために焼き鳥店から大衆酒場、カラオケまで経営!? 秋葉社長のブッ飛び経営方針にせまる

●子どもから大人にまで愛されるアイスクリーム店「サーティワンアイスクリーム」。アイスの種類は31種類じゃない!? 「31」に込められた意味とは？

●世代を超えて楽しめる場所「ボウリング場」。 プロ店員ならいち早く察知できる独特な音……「ガシャン！ガシャン！」と場内に響き渡る音の正体は？

●道路でときどき見かけるタンクローリーの中身は温泉!? “温泉宅配の運転手”に一日密着！くみ取ったばかりの温泉を温かいまま銭湯などに届けることができるタンクローリーの中身を公開

●街中で見かける“赤チャリ”の「ドコモ・バイクシェア」。 膨大な数の自転車を管理する効率的なシステムと影の努力がハンパなかった！

●夏に欠かせない遊び場で人々の安全を守る“プールの監視員”に一日密着！炎天下のなかでも、遊泳客の命を守るため、常に監視の目を光らせるプロ意識がスゴかった

身の回りに広がっている「知っているようで知らない」未知の世界には、はたしてどんな発見があるのだろうか？これを見れば、驚きの発見がいっぱい！

