◆女子プロゴルフツアー 北海道ｍｅｉｊｉカップ 最終日（１０日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）

プロ８年目の河本結（２６）＝リコー＝が１年ぶり３勝目を挙げた。首位と４打差の８位から出て１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８で回り、通算９アンダーで逆転Ｖ。３月に亡くなった母方の祖父にささげる１勝を飾った。優勝賞金１６２０万円を獲得。１９９８年度生まれの黄金世代の優勝は今季３人目で通算５３勝目となった。前週のＡＩＧ全英女子オープンでメジャー初優勝した山下美夢有（２４）＝花王＝は６９で回り、通算７アンダーで４位だった。

河本が起死回生の一打で逆転Ｖを引き寄せた。１打差を追う１５番パー４、残り１５７ヤードの第２打。フェードが持ち球の河本は左からの強風を計算し、６アイアンでピンより８ヤード左へ振り切り、直接カップインした。「今季一番だった。勇気を持って打ったごほうび」。スーパーイーグルで一気に単独トップに立った。

「首位と４打差あるでなく、４打しかない。風が吹くしチャンスはある」。２２年から兼下真由子トレーナーの指導で改革した前向きなメンタルで臨んだ。昨年２位のリベンジを果たし「うれしいです！」。自身が持つ１９色から明治カラーの赤を選んだリボンをなびかせ、トロフィーを掲げた。

３月に他界した祖父へ送る１勝だ。プロを志した幼少期から金銭面など支えられ「夢を否定せず一番応援してくれた」と感謝。「背中を押してもらった。必死でゴルフと向き合うのがおじいちゃんも好きだったので貫きたい」。天井を見上げながら感慨深げに言った。

７月上旬には腰痛と熱中症で２試合連続で途中棄権。その後の２戦は復帰したが、出場権があった前週のＡＩＧ全英女子オープンは「バテてるから通用しない」と回避した。前週のオフは故郷・愛媛に戻り、５日間クラブを握らず。祖父の墓前に手を合わせ、海に行って人生初のビキニに挑戦した。「船で焼き肉を食べて、バナナボートをしたり…。悪い意味で頑張りすぎたので、人生楽しむことをした」。リフレッシュが奏功した。

若手の台頭が光る中、黄金世代で５３勝目を挙げた。「平均ストローク１位、年間女王になることが目標。強すぎてウザいと思われるくらい強い選手になりたい」。河本の野望は尽きない。（星野 浩司）

◆河本 結（かわもと・ゆい）１９９８年８月２９日、愛媛・松山市生まれ。２６歳。両親の影響で５歳でゴルフを始める。１８年７月のプロテストに合格。同年下部ツアー４勝で賞金女王に輝く。１９年アクサレディス宮崎で初優勝。２０年から米ツアー本格参戦し、翌年に撤退。２４年ＮＥＣ軽井沢７２で２勝目。生涯獲得賞金３億４０６７万５３５２円。家族は両親、男子プロゴルフの弟・力（２５）。１６３センチ、５８キロ。