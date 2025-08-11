韓国出身の歌手・ＢｏＡ（３８）が、９日の日本テレビ系「ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ」（土曜・午後１０時）に出演した。

「久しぶりのダンス曲なので、みなさんぜひ楽しんでください」と語り、最新曲の「Ｇｏｏｄ ｆｏｒ Ｕ」を軽やかなステップとともに熱唱。さらにヒット曲「ＪＥＷＥＬ ＳＯＮＧ」を日テレでは２２年ぶりに歌唱した。

１１歳の頃に出演したダンスフェスで、芸能事務所２０社からスカウトされたというＢｏＡ。韓国の大手事務所に所属し、１４歳のときに日本でもデビューを果たした。その後は「メリクリ」など数々のヒットを飛ばし、２０１４年に２８歳で事務所の取締役に就任。「前に出るより裏方の方があってるかもって」と話し、昨年には日韓メンバーの男性６人組「ＮＣＴ ＷＩＳＨ」のプロデューサーにも就任したと語った。

金髪ですっかり大人の美女に変ぼうしたＢｏＡに、ネットは「ＢｏＡちゃんかわいい」「３８歳って…若い！」「なんとも言えない懐かしさ」「お肌めっちゃ綺麗」「ＢｏＡ美しいな」「相変わらず歌上手（うま）いし、同年代なのに、相変わらずスタイルオバケ」「驚愕（がく）」と絶賛。

またＢｏＡは７月１５日に膝の骨壊死（こつえし）のため今夏に予定されていたコンサートなどの出演を中止することを公式サイトで発表。「手術をともなう治療が必要」と報告されたこともあり「ＢｏＡちゃん病気は大丈夫なんかな」「ＢｏＡさん久しぶりの笑顔素敵だけど…病気大丈夫なのかな？」「いつもと変わらぬパフォーマンスを見せてくれてありがとうＢｏＡさん」と心配の声も上がっていた。