巨人や米大リーグ・Ｒソックスなどで活躍した岡島秀樹さん（４９）は、長嶋茂雄さん（享年８９）の巨人での第２次政権下で名リリーフとして成長した。ミスターが監督でなければ巨人入りがなかったこと、たった一度、とてつもなく怒られたことなどを思い返して、故人をしのんだ。（取材・構成＝柳田 寧子）

岡島のプロ野球人生は、ミスターが巨人の監督だったからこそ、始まった。出身は京都。

「家族はみんな阪神ファンだったんですが、監督が長嶋さんだったら巨人に入っていいよ、って言われて。家族は『長嶋さんとは会いたい！』って（笑）。それでそんな神様みたいな人に会いたい、その人の下でやれるなら行きたい、って思ったんです」

プロ２年目から、１軍キャンプに参加。そこでまず、“神様”のオーラを感じた。投球練習をするブルペンで、長嶋監督はバッターボックスに立った。

「『インコースに投げてこい！』って言うんですよ。でも、当てたら大変じゃないですか。ちょっとシュート回転して抜けたりすると、『ダメだ！ どんどん来い！ どんどん来い！』って言われて」

ただ、左腕にもプロとしての意地がある。右打席に立つ長嶋監督には「当てない自信があった」。だが、それで終わらない。

「左にも立たれるんですよ。それで内角に投げろ、と。足場が悪い時は、ひょっと抜ける時があるんです。そうすると、インハイに行くから危ない。だから、左打席に立たれた時は、怖かったのでアウトコースにしか投げませんでした。『変化球を試したいんです』って言って。そしたら『ナイスボール！』って、特にカーブを褒めてくれました（笑）」

６年目の１９９９年、中継ぎに転向した。そして、あの日を迎える。

「先発をしているときから『しっかり腕を振れ、球を置きにいくな！』とはよく言われてました。でも、あの試合だけは忘れられません。ホントに、めちゃくちゃ怒られたんです」

２０００年６月２３日、敵地での横浜（現ＤｅＮＡ）戦。６―４で巨人リードの７回に３番手でマウンドに上がった。２安打２四球で１死しか取れずに逆転を許す３失点。マウンドから降りると、雷が落ちた。

「監督に『ウォーミングアップちゃんとしたのか！ 足りなかっただろ！ 今からブルペンで投げてこい！』って言われて。とにかく『はい！』って返事して…」

試合が続く中、観客の前を通り、左翼にあるブルペンへ慌てて走って戻った。中継局にはブルペンを映さないようにお願い。そして、ひたすら投げた。

「監督は負けてる試合じゃなくて、ベンチ内のモニターに映るブルペン映像で、僕の投球をずっと見ていたそうです。あそこで気を抜かずにちゃんと投げたから、その後、即２軍行きも免れました」

岡島の島の方を強調して「オカ・ジマ〜」と独特の呼び方をしてくれたミスターの声はもう聞けない。

「本当に感謝しかありません。ありがとうございました」

◆岡島 秀樹（おかじま・ひでき）１９７５年１２月２５日、京都府生まれ。４９歳。東山高から９３年ドラフト３位で巨人に入団し、中継ぎや抑えとして２０００、０２年の日本一に貢献。０６年に日本ハムへ移籍し、３度目の日本一。同年オフにＦＡ権を行使して、Ｒソックスと契約。０７年に２７ホールドの活躍で世界一に貢献。アスレチックスを挟み１２、１４年にソフトバンクでプレー。ＤｅＮＡ入りもし、１６年にオリオールズのマイナーを最後に現役引退。日本通算は５４９試合で３８勝４０敗５０セーブ、７４ホールド、防御率３．１９。メジャー通算は２６６試合で１７勝８敗６セーブ、８４ホールド、防御率３．０９。