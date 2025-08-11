第２９回全国高校女子野球選手権は２日に甲子園で決勝が行われ、福知山成美（京都）が１５安打１０得点の猛攻で岐阜第一を下し、１１年ぶり２度目の優勝を飾った。２００９年の創部から指揮を執る長野恵利子監督（５１）が追求してきた女子野球の進化と、率いるチームの復活。ライバル校・京都外大西の女子硬式野球部１期生として、何度も福知山成美と対戦してきた森脇瑠香記者が「見た」。

５度目の開催となった甲子園での決勝で、私は“旧敵”福知山成美の復活を目の当たりにした。岐阜第一に先制されるも、同点に追い付いた３回１死二塁、３番ＤＨ・松本結愛（３年）の中越え二塁打で勝ち越し。４回は７連続安打など打者一巡の猛攻で５点を奪った。磨いてきた打撃を爆発させて、頂点に返り咲いた。

男子に比べてパワーで劣り、自然とスモールベースボールになっていた女子野球。だが、福知山成美ナインが聖地の緊張も打ち崩し、「力」で頂点に立った。長野監督は「女子は打球が飛ばないから面白くないと言われてきた。打撃の魅力を示せたし、女子野球のレベルをワンランク上げられた」と手応えを語ってくれた。

高校時代、練習試合などで何度も戦った。「投手の球は速いし、打者も強いし、嫌な相手やな」といつも思っていた。その頃から福知山成美といえば打撃力だった。冬場はグラウンドが雪に覆われ練習ができないため、室内練習場では打撃がメイン。どの年代でも長距離砲が必ずクリーンアップにいる。今夏もＤＨ制を生かした攻撃がはまっていた。

福知山成美は関西初の女子硬式野球部として０９年に誕生し、１４年夏に全国初優勝。私がいた京都外大西は２回戦敗退だった。翌年の大会パンフレット表紙を飾ったライバル校ナインを見て、悔しかったのを今でも覚えている。当時は２０チーム前後だった出場校も、今夏は６７チームにまで増加した（地方予選なし）。

関西の女子野球の基盤を築いてきた長野監督。今回の優勝で満足することなく「もう一度（成美の）名をとどろかせたい」と力を込める。その情熱にはリスペクトしかない。（森脇 瑠香）

◆長野 恵利子（ながの・えりこ）１９７４年６月２日、兵庫県北淡町（現・淡路市）生まれ。５１歳。神戸常盤女子高のソフトボール部を経て大鵬薬品へ。２６歳の時に硬式野球へ転向。３０歳でクラブチーム「大阪ＢＬＥＳＳ」のコーチ兼選手となり、のちに監督就任。２０００年から日本代表入りし、０３年から６年間主将。０８年の第３回女子野球Ｗ杯で初の世界一に輝く。同年に現役を引退し、０９年４月に福知山成美女子硬式野球部の初代監督就任。

◆森脇 瑠香（もりわき・るか）１９９７年１０月１５日、和歌山県出身。２７歳。小学４年からソフトボールを始め、中学では男子とともに硬式野球・橋本シニアでプレー。京都外大西高では３年時に大学、クラブチームも参加する全日本選手権で優勝。和歌山大では準硬式野球部に所属。２０年４月、報知新聞入社。２１年からプロ野球担当、２４年からサッカーやボクシングなど一般スポーツを担当。