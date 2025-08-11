

これまでZ世代は、加工した写真や動画をSNSに投稿することで自己承認欲求を満たそうとする傾向がありました。ところが、この「キラキラ合戦」に疲れ始め、逆に悩みや辛さなどを投稿する「モヤモヤ合戦」に突入し始めたようです。今回は芝浦工業大学附属高校・柏高校の生徒たちが、こうしたZ世代の新しい投稿スタイルについて解説してくれています。

「悲劇のヒロイン」ぶるZ世代

あらゆる人々と繋がれるSNSは、Z世代の対面コミュニケーションの機会を減少させ、孤独感や心の不安定を招いている。一方、そうした孤独感を癒やすのもSNS頼りになっている。

「悲劇のヒロイン」という言葉がある。自分が置かれている不憫な状況をSNSに投稿し、「悲劇のヒロイン」ぶるZ世代が増えているのだ。

これらの投稿には、知らない相手からも共感コメントが寄せられやすく、ネガティブなコメントが集まりにくい。それが、孤独感や不安を和らげてくれる。

匿名性の高いSNS、たとえばX（旧Twitter）やTikTokでは、「悲劇のヒロイン投稿」は閲覧する側も、自分と同じように恋愛で失敗したり、友達にハブられている人を見て安心したいという心理が働くため、共感されやすい。

投稿者にとっても、「自分を知らない相手からの共感」は、身近な人からの同情よりも客観的に感じられ、説得力を持つ。特に、「被害者」の立場として支持を得ることで、「自分は間違っていない」と感じやすくなり、自己評価や自己肯定感が高まるのだ。

これまで、SNSで「承認欲求を満たす投稿」といえば、恋人との幸福な日常、あるいは誰もが羨むような高級品や旅行体験をシェアするのが一般的であった。そして「いいね」や「すごいね」といった称賛を集めることが、自己肯定感を高めるための手段だった。

しかし、Z世代の間のそれは、羨ましがられるより、むしろ哀れまれるようなものへと変化しているのである。以下、実例を紹介していく。

フレネミー

フレネミーとは「friend」と「enemy」をかけあわせた造語で、表面上は友達のように接するが、陰ではネガティブな行動をとる人のことを指す（例：2人で撮った写真で、自分にだけ加工を施すなど）。そんなフレネミーに「被害にあった」という投稿をよく目にするようになった。

被害にあったと報告する人の動画（提供：@user41142370622238、@ruuuuidayo）

こうしたトレンドが生まれた背景には、若者ならではの“友情の裏表”への敏感さがある。裏切られた、騙された、距離を置きたい…そういったネガティブな経験をSNSで言語化し、自己開示することで、投稿者は共感・同情を得やすくなる。

「大丈夫？」「私も同じことされた」といった反応が、投稿者にとっては「自分を気にかけてくれる人がいる」という安心感につながるのだ。

「3人組ハブられ界隈」

「3人組ハブられ界隈」とは、3人組で行動しているのに、なぜか自分だけ輪に入れてもらえないという、あるあるをネタにしたコミュニティのことである。SNSでは「＃3人組ハブられ界隈」のハッシュタグが急増しており、コメント欄での共感も多く集まっている。

実際に3人組で遊んでいる時にハブられているという動画（提供:@kq0_z@user75801869737687）

この「3人組ハブられ界隈」という言葉が生まれた背景には、「3人でいるのにハブられている」という不安定な立場を示すと、「私もそういうときある」「そうやってハブいてくる人には気を付けなよ」という擁護的な反応が集まりやすいことが挙げられる。

このハブられているという状況は、自分の心は傷ついているのに、いじめとも言い切れず、周りからもはっきりと気づいてもらえない。しかし、SNS上で‟ハブられる不安”を共有しあえる「3人組ハブられ界隈」というコミュニティが生まれ、そうした状況を笑い飛ばすことで、安心感を得られるようになった。

「不安型愛着障害」

最近、SNS上で「愛着スタイル診断」というものが流行っている。この診断では人との接し方を「不安型」「回避型」「安定型」「恐れ回避型」という4つのタイプに分けて、それぞれの特徴ごとにどんな接し方をするのかをまとめたものだ。いくつかの質問に答えることで診断結果を得ることができる。

実際に不安型愛着障害をアピールしている動画（提供：@9rumil、@makenaimonxx）





これらの特徴に当てはまる人は、周りと人間関係をうまく築けているにもかかわらず常に不安と戦っていたり、相手から好意を寄せられれば寄せられるほど距離を置きたくなったりしてしまう特性を持っている。

これらの特徴に当てはまる人は、周りと人間関係をうまく築けているにもかかわらず常に不安と戦っていたり、相手から好意を寄せられれば寄せられるほど距離を置きたくなったりしてしまう特性を持っている。

言い出しづらい自分の特性を相談できずにいた人たちが、この診断で人との関わり方が言語化され、共有されることで、「みんなもそうなんだ」という仲間意識が生まれている。

親しい人、恋人、周りにいる友達との関係をうまく築けずに孤独感を感じてしまう。今までも感じていたが一人で抱え込んでいたことに名前がつけられ、拡散されることで、自分だけが特別ではない、他にも仲間がいるということに安心感を感じられるのだ。

モヤモヤの共感で安心感を得る

現役高校生たちのレポートはいかがでしたでしょうか。Z世代は、多様なSNSの普及により人間関係が複雑化しています。SNSを複数アカウント持ち、本垢（表のアカウント）ではキラキラした投稿や無難な投稿をし、裏垢（親しい人だけに見せる裏のアカウント、あるいは匿名のアカウント）やインスタの「親しい友達機能」を使い、そこでは自分の乱れた姿や本音を投稿するなど、気を遣って生きています。

こうした状況で、インスタを中心とする「キラキラ合戦」に疲れ始め、悩みやモヤモヤを発信し、過去のように憧れられるのではなく、共感されることで、新たな自己承認欲求と安心感を得ようとしているようです。

多くの企業は、このZ世代の自己承認欲求が「キラキラへ憧れられる」から「モヤモヤを共感される」に変化し始めていることを理解し、自社や自社商品へのマーケティング施策に役立てていくことが大切だと思います。

（原田 曜平 ： 芝浦工業大学デザイン工学部UXコース教授）