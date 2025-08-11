◆女子サッカー◇ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第１節 ＩＮＡＣ神戸２―０日テレ東京Ｖ（１０日・神戸ユニバー）

選手、コーチとして女子日本代表「なでしこジャパン」で活躍した宮本ともみ新監督（４６）が率いるＩＮＡＣ神戸は、ホームで開幕戦を迎え、日テレ東京Ｖに勝利した。初陣を飾ったクラブ初の女性指揮官は「めっちゃ疲れました（笑）。先発選手、交代のタイミングとか自分で決める怖さと、勝てた喜びは想像以上でした」と笑った。

チーム初ゴールを誰よりも喜んだ。後半１８分、ゴール正面に走り込んできた女子日本代表ＭＦ成宮唯（３０）が左からのクロスを右足で合わせて先制。駆け寄ってきた成宮を抱きかかえた宮本監督は「体が勝手に動いていた」と照れ笑い。自身開幕初得点のＭＦも「『やったー！』ってしたら、監督も横でめっちゃ喜んでいた」と、２人でサポーターに向かってガッツポーズを披露した。

大雨のなか、昨季覇者との開幕戦。厳しい環境のなかでも、後半４３分にはＦＷ吉田莉胡（２３）が、ちふれ埼玉から移籍後初ゴールを決め、２１年のＷＥリーグ開幕から日テレ東京Ｖ戦は９戦無敗（５勝４分け）だ。「初戦に勝てたのは大きい。めちゃくちゃうれしかったけど（最終節まで体力が）持つかな」と宮本監督。３季連続２位のＷＥリーグ初代女王を、４季ぶりのＶ奪還に導く。（森脇 瑠香）