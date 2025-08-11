◆第１７回レパードＳ・Ｇ３（８月１０日、新潟・ダート１８００メートル、不良）

第１７回レパードＳ・Ｇ３は、５番人気のドンインザムード（松山）が２番手から押し切って重賞初勝利を飾った。

初めて経験する不良馬場も難なくこなした。ドンインザムードはラスト２００メートル付近から先頭に立つと、雨をたっぷりと含んだ砂に脚を取られることなく、力強い走りで後続の追い上げを振り切った。松山は「しっかりスピードに乗って、自分のリズムでいい競馬をしてくれたと思います」と健闘をたたえた。

ＵＡＥダービーで３着に健闘した素質馬が、ここで本来の力を発揮した。左回りに替わったことで、もたれる面を見せず、最後までスムーズに運んでつかんだ初タイトル。松山が「重賞でもやれる馬だと思っていたので、力を証明することができてホッとしています」と話せば、今野調教師も「前回も前々回も手前さえ替えていれば勝てていたのでは、と思っていました。力はこのメンバーでも上だと信じていました」と胸を張った。

開業１４年目の栗東・今野厩舎は６月２９日のラジオＮＩＫＫＥＩ賞（エキサイトバイオ）で、重賞初勝利を手にしたばかり。勢いに乗り、その１か月半後に２つ目の重賞制覇となった。「まだ前と後ろがかみ合っていなくて完成度が低い」と指揮官が感じるなかで、１４年に制した父アジアエクスプレスと同レース初の父子Ｖを達成するのだから末恐ろしい。

レース後は騎手、調教師ともに右回りのレースを今後の課題に挙げたが、「チャレンジしていかないと。ジャパンダートクラシック（１０月８日、大井）も考えないといけないかなとは思うのですが、まずはオーナーと相談して」とトレーナー。右回りで行われるダート３冠最終戦を視野に入れつつ、さらなる高みを目指していた。（西山 智昭）

ドンインザムード 父アジアエクスプレス、母ハギノウィッシュ（父アグネスタキオン）。栗東・今野貞一厩舎所属の牡３歳。北海道新冠町・松本信行氏の生産。通算７戦３勝（うち海外１戦０勝）。総獲得賞金は７３２８万２４００円（うち海外１５７０万２４００円）。重賞初勝利。馬主は山田貢一氏。