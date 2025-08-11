仕事に疲れ、ふと見上げて思う「夏休みの自由研究で調べたのは、いつだったっけ……」。記録的な猛暑の今夏、石原良純氏、片岡信和氏、菊池真以氏ら人気気象予報士が撮った “推し雲” の写真を見せてもらい、真夏の空の楽しみ方を教わった。アニメ映画『天気の子』の気象監修も務めた「雲博士」荒木健太郎氏の “推し雲” ＆スペシャル解説つき！

■【石原良純の「自慢の1枚」】正面から撮った「かなとこ雲」経過観察してみたら……

「この暑さは経験したことがない、想像を絶する気象。もはや、SFの世界ですね」

と、石原良純はギラギラの太陽にほえてみせる。子供のころ、逗子海岸に浮かぶ夏雲を見て、気象に関心を持つようになった。

「夏らしい雲として僕が選んだのは『かなとこ雲』です。入道雲が成層圏の下まで達してそれ以上成長できなくなり、上部が真っ平らになる。これを正面から撮った写真は珍しいでしょ？ 雷雨をもたらす『多毛雲』だから、これだけ巨大化したらひと雨来るかなと経過を追ったんだけど、やがて崩れちゃいました」

雲の写真を眺め、「昔ながらの夕立がなくなった」と嘆く。

「ポタッとまず雨粒が落ちてくる。次いでザーッと降り出す。音だけでも楽しく感じられたのに、最近はゲリラ豪雨に取って代わられてしまったよね……」

この日は快晴だったが、不安気に空を見遣った。

いしはらよしずみ

1997年に気象予報士の資格を取得し、『FNNスーパーニュース』（フジテレビ系）で2001〜2013年に気象情報を担当。現在もMCやコメンテーターとして気象解説をおこなう

■【片岡信和の「自慢の1枚」】「放射状積雲」を見て思う……人生も雲も、上昇気流だけじゃない

ストレッチやピアノ弾き語りを気象予報に持ち込み、新風を吹かせる片岡信和。その “自慢の1枚” の筆頭は、青空に低く棚引く放射状積雲だ。

「積雲が連なっているだけなんですが、雲塊が平行に並び、角度によってこう見えます。雲は、海や川などの水面から蒸発した水蒸気が、上空で冷やされて水滴や氷の粒となり、それらが集まってできたもの。大気の状態が安定しており、積雲は背高く発達することなく、雨の心配もありません。仲よく平和に並んでいて微笑ましいです」

「雲は人と似ている」が持論。

「温かい心の持ち主だって、上昇志向を持つうちに、冷たい視線にふれることもある。そこで自分の限界を知り、涙の雨が降るのかもしれません（笑）。次の雲も人間的ですよ」

と挙げたのが乳房雲。

「雲の中で起きた下降気流と、地面付近で発生した上昇気流がぶつかり合い、空気が乱れてこのような形状になります。僕には、他人と意見が合わず衝突してしまい、一触即発な空気に見えます……え、見えないですか？（笑）」

実際に、この雲を見かけたら要注意。雷雨や突風がもたらされること必定だ。そして、次にすすめる雲は環水平アーク。

「夏の高い太陽の下でよく出現します。氷の粒でできた薄雲に光が屈折し、虹のように見えるんです。写真では低い位置にあるように見えますが、この雲は意外と高いところにあるんです。太陽光が差し込みやすく、屈折・散乱することで、ばっちりプリズムの役割を果たしているんです」

かたおかしんわ

スーパー戦隊シリーズでデビュー。気象予報士試験に合格後は、『有働Times』『羽鳥慎一モーニングショー』（ともにテレビ朝日系）に出演中

■【菊池真以の「自慢の1枚」】雲を追って山へ海へ！ 富士山五合目では積雲が足元に

菊池真以の趣味は写真撮影で、休日には海や山へ雲シューティングに出かける。

「『白虹（はっこう）』を撮ったのは大洗海岸。霧が海に広がった瞬間でした。太陽の光が雨に反射・屈折すると七色の虹になりますが、白虹は霧にできるんです。霧の粒はとても細かいため、光が色に分かれず白く見える。朝や夕方に霧が出ていると、稀に現われます」

続いて彼女が挙げた “レア雲” は、「ゆきあいの空」だ。

「気象用語ではなく俳句の季語で、夏から秋へ移るころの空模様のことを表わしています。これは富士山五合目で撮った写真で、下には夏のわた雲が、上には秋のうろこ雲や、すじ雲が重なっていました」

最後は、「ゲリラ雷雨」をもたらす積乱雲。

「美ヶ原高原で撮影しました。真ん中は滝のような雨が降っているのに、奥は晴れたまま。局地的であることが、一目でわかります」

きくちまい

これまで『ニュース7』（NHK）などに出演してきたほか、著書に『ときめく雲図鑑』（山と溪谷社）など。雲の撮影がライフワーク

■【荒木健太郎の「自慢の1枚」】光と影の筋が……第一人者が推すカッコいい雲

気象庁気象研究所の荒木健太郎氏は、「雲研究」の第一人者。今回、気象予報士らの1枚を見てもらった。「空を眺めるのが楽しくて仕方がない」と言う石原の写真はーー。

「雲の成長を見届けようとする姿勢が、石原さんらしいですね。『かなとこ雲』をじっくり捉えています。2枚めをよく見ると、上部にベールのような “頭巾雲” も見られます」

片岡は、整然と並ぶ積雲を、独特の言葉で表現した。

「 “クラウドストリート” ともいい、晴れて風が吹いているときに発生し、関東でもよく見られますが、奥行きある構図にこだわりが見えますね」

菊池が富士山で撮った「ゆきあいの空」はどうか。

「普段は地上から見上げる積雲が、眼下に広がる風景は圧巻。積雲の底が平らになっているのも見えていて、山だからこそ撮れるいい写真ですね」

荒木氏が推す夏の雲は？

「積乱雲は発達できる限界の高さに達すると平らになるのですが、それを突き抜けて盛り上がった “オーバーシュート” です。それから “天割れ” といわれる現象。正式名は薄明光線で、日没近くに太陽が雲の後ろに隠れて、光と影の筋が空に放射状に広がったものです。反薄明光線は、その筋が東の空まで伸び、光と影が一点に集まって見えます」

夏ならではの空の演出なのだ。

荒木健太郎

SNS総フォロワー数50万人超の人気研究者。新海誠監督のアニメ映画『天気の子』の気象監修も。『すごすぎる天気の図鑑』シリーズ（KADOKAWA）など著書多数

取材／文・鈴木隆祐