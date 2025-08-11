◇パ・リーグ ソフトバンク1―0日本ハム（2025年8月10日 みずほペイペイD）

ここぞの欲しいところで打つ。それが近藤だ。0―0の3回2死二塁で、カウント1―1から日本ハム・伊藤の3球目を引きつけて振り抜いた。打球は左中間を割る決勝の適時二塁打だ。二塁へ到達すると一塁ベンチに向けて左腕を突き上げた。

「首位攻防争いの中で相手はエース。早めに仕掛けたいと思っていて、得点圏でいいところで打てました」

初回1死一塁ではフルカウントからの6球目直球を左前にチーム初安打した。「野球の日」である8月9日生まれ。1日遅れで自らの誕生日を祝う32歳初安打と初打点を刻んだ。

この日は2安打1打点。8月は打率5割、4本塁打に10打点と勢いが止まらない。きっかけも7月29日からの日本ハム3連戦だった。「エスコンでの最後あたりから球の見え方や試合でのアプローチの仕方が良くなっていてそれが継続できています」。小久保監督も「ワンチャンスを近藤がものにしてくれた。8月に入って無双が続いている。足は万全じゃないが頼りになる」と褒めちぎる。9日は左かかと痛も回復し右翼守備でフル出場した。この日は大事をとる形で指名打者だったが「1日たっての反動も問題なかった」と心技体での完調は近い。

今季は開幕3連戦後に離脱し、腰の手術。指揮官に相談した際には「8、9月の勝負のときにいてもらわないと困ると言われました」と明かす。そして期待通りの完全復活モードに入った。「いるだけでも意味ないので、結果で示したい」。有言実行が頼もしい。 （井上 満夫）