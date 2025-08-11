広島、阪急（現オリックス）で強打者として活躍し、引退後は広島、阪神、中日などでコーチを務め、名伯楽として数多くの打者を育て上げた水谷実雄（みずたに・じつお）さん＝元デイリースポーツ評論家＝が１０日午後２時５６分、兵庫県西宮市内の病院で心不全により死去した。７７歳。葬儀は近親者のみで執り行われる。

水谷さんは宮崎商のエース兼主力打者として１９６３、６４年夏に甲子園出場。翌年の第１回ドラフトで広島から４位指名を受け、入団。２年目からは打者に転向した。

徐々に力をつけ、７０年から主力に定着すると７５年の初優勝に貢献。外野手から一塁手となり７８年には打率・３４８で首位打者を獲得するなど、山本浩二、衣笠祥雄らと並んで赤ヘル打線の中核を担った。また阪急（現オリックス）にトレードされた８３年には打点王（１１４打点）も獲得と、バットマンとしてその名を球界にとどろかせた。

一方で病気、けがとの闘いを強いられた野球人生でもあった。入団１年目に腎臓病が発覚。８４年の開幕戦では頭部死球を受け、完全復活を果たせないまま、８５年に惜しまれながらの現役引退を余儀なくされた。

その後は阪急を皮切りに広島、近鉄、ダイエー（現ソフトバンク）、中日、そして阪神と西日本の６球団全てで主に打撃コーチを務めた。卓越した打撃理論と情熱的な指導で江藤智、前田智徳、中村紀洋、福留孝介、井上一樹らを強打者に育て上げた。

最後にユニホームを着たのは阪神の指導者としてだった。２０１２年オフ、低迷した阪神から要請を受け、チーフ打撃コーチに就任。体調に不安を抱えていたが、球界発展のために引き受けた。

当時はメジャー帰りの福留が不振にあえいでいたが、中日の２軍打撃コーチ時代に指導した経験を生かし、ロングティーなどを課して再生。マートンの復調も手がけた。１３年は２位でシーズンを終えたが、水谷さんは打撃不振の責任を取ってシーズン終了後に辞意を伝え、退団した。

阪神のユニホームを脱いで以降は直接的な球界との接点は持たなかったが、近隣の少年野球の指導にも手を貸し、またテレビでのナイター観戦は欠かさず、画面越しに阪神など教え子に声援を送り続けていた。

死球の影響や、内臓疾患もあって、近年は目や心臓など何度も手術を受けていた。今年の夏場に入り、体調に異変をきたし６月に入院。治療を行っていたものの８月に入り悪化し、１０日、家族にみとられつつ帰らぬ人となった。

◆水谷実雄（みずたに・じつお）１９４７年１１月１９日生まれ、７７歳。宮崎県出身。宮崎商では２年時にエース・４番打者として夏の甲子園でベスト４に進出。６５年の第１回ドラフトで広島に４位指名され入団。主力打者として７５年のリーグ初優勝、７９、８０年の日本一に貢献した。８２年オフに阪急へトレード。８３年には打点王を獲得した。８５年限りで現役引退。広島、近鉄、中日、阪神などで打撃コーチを務めた。