¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×ÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬Â¨Åú¤·¤¿¡È¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤È¤Ï¡©¡Ú¼¯Åç¡Û
¡¡2025Ç¯£¸·î10Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FCÅìµþÀï¤Ç¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â£±¡Ý£°¤È¾¡Íø¡£·è¤·¤ÆË«¤á¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤º½ªÈ×¤Î81Ê¬¤Ë·è¤á¤¿ÅÄÀîµü²ð¤Î·è¾¡ÃÆ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡ÅÀ£³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¼¯Åç¤Ï¡¢Æ±Æü¤ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ËÇÔ¤ì¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤òÈ´¤¤¤Æ¼ó°Ì¤ËºÆÉâ¾å¡£FCÅìµþ¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤éÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤â¡¢µ®½Å¤ÊÇòÀ±¤È¸À¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¡ÖÉé¤±¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤»î¹ç¤ò¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¡¢¤½¤ì¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ÁÌä¤Ë¤«¤Ö¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖËÜÍè¤Ê¤éÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¡¢£³¡Ý£°¡¢£´¡Ý£°¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅ¥½¤¤»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ò¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¾®ÀîÎÊÌé¤â¡ÖÆâÍÆ¤¬°¤¤»î¹ç¤Ç¾¡ÅÀ£³¤ò¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç³Í¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ç¤ì¤¿Å¸³«¤Ç¤â¾Ç¤é¤º¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ¤òÂÔ¤Á¡¢¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥È¥É¥á¤ò»É¤¹¡£FCÅìµþÀï¤Ï¼¯Åç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
