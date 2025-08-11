»î¹ç½øÈ×¤Ë°ÛÊÑ¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤ÇÁö¤êÈ´¤¤¤¿¼¯ÅçDF¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤±¤É¡Ä¡×»×¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤À90Ê¬
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè25Àá¡¡¼¯Åç1¡½0FCÅìµþ¡Ê2025Ç¯8·î10Æü¡¡Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¼¯Åç¤¬¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£FCÅìµþ¤È¤Î¥ê¡¼¥°ºÆ³«½éÀï¡£²æËý¶¯¤¯Àï¤¤¡¢½ªÈ×¤ËFWÅÄÀî¤¬·è¾¡ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢DF¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¡Ê¤½¤¦¤¤¡Ë¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾15Ê¬º¢¡¢¹µ¤¨¤ÎDFÄÅµ×°æ¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥¢¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¤¿¡£¾®ÃÓ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÃÇ´ü´Ö¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤«¤éÎ¥Ã¦¡£6Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¡¦Ê¡²¬Àï¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢º¸É¨¤Ë¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Æ¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ë¸½¤ì¤¿¾®ÃÓ¤Ï¡¢¾õ¶·¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¡£Á°ÆüÎý½¬¤ò´Þ¤á¤Æ2²ó¤°¤é¤¤¤·¤«¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ç¤âµ´¤µ¤ó¡Êµ´ÌÚ´ÆÆÄ¡Ë¤Ï»È¤¦¤È¿®Íê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±¤¸±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎDFÇ»Ìî¤¬ÎßÀÑ·Ù¹ð¤Ç½Ð¾ìÄä»ß¡£¾®ÃÓ¤â·è¤·¤ÆËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤â¤·ºÆÈ¯¤·¤Æ¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤«¤Ê¤È¡×¡£»î¹ç½øÈ×¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤ÏºÆÈ¯¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖµöÍÆÈÏ°Ï¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼Â³¹Ô²ÄÇ½¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÉ¶ÀÑÅÄ¤Ë¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯ÂÐ±þ¡£·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ÎÄ¾Á°¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤®¤ê¤®¤ê¤ÇFWÎëÌÚ¤Î¥Ñ¥¹¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£ºÇ¸å¤ÏÂ¤ò¤Ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à2°Ì¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥10¡¦097¥¥í¤òÁö¤êÈ´¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¡×¤¬²¿¤è¤ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀËÍ¤ÏÁö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡Ê»×¤¤¤ò¡Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤³¤í¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì¤Ä°ì¤Ä¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¼¯Åç¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Í¥¾¡¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤ÎÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡22Ç¯¤Ë²£ÉÍM¤ÇJ1Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃÎ¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¼¯Åç¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ï¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Î²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¤µ¤é¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë°ì¤Ä°ì¤ÄÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼¯Åç¤Ç³Í¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤Ï°ã¤¦¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤â¤ß¤ó¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òÁ°ÌÌ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â½Ð¤·¤¿¤¤¡×¡£ÂÙÁ³¼«¼ã¤ò´Ó¤¯29ºÐ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¿´¶¯¤¯¡¢Íê¤â¤·¤¤¡£¡ÊºäËÜ¡¡´²¿Í¡Ë