¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û°ËÆ£Âç³¤¤Î´°Åê¼Â¤é¤ºÄËº¨Ï¢ÇÔ¡Ä£Ï£ÂÇð¸¶½ã°ì»á¡ÖÁê¼ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¡×
¡¡¥Ñ£²°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£±£°Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£°¡½£±¤Ç´°ÉõÉé¤±¡£ÀèÈ¯¤·¤¿°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤º¤ËÇòÇ®¤ÎÅê¼êÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢¼ó°ÌÂÐ·è¤ÇÄË¤¤Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢£³¥²¡¼¥àº¹¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à£Ï£Â¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎÇð¸¶½ã°ì»á¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¸ÅÁã¤Ø¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡ÚÇð¸¶½ã°ì¡ÖÎõ´ã¡×¡Û°ËÆ£¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤ÎÅê¼êÀï¤Ï¼Â¤Ë¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢ÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Î¡Ö£±ÅÀ¾¡Éé¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´°ÅêÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£¤â£±£±£±µå¤Ç£´°ÂÂÇ¡¢£±£±Ã¥»°¿¶¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡££¹²ó¤ò£±£²£µµå¤Ç£±£³Ã¥»°¿¶¡£¤ï¤º¤«£³°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤ÏÆóÎÝ¤¹¤éÆ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥×¥í¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡Öº£Æü¤ÏÁê¼ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Î½øÈ×¤«¤é¥â¥¤¥Í¥í¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ë£±£µ£°¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¡¢Ã¯¤â¤Þ¤È¤â¤ËÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤ÎÂÐÀï°Ê¹ß¤â¡¢Åêµå¤Î£´£µ¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤ëÄ¾µå¤ò¤¤¤«¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ä¾µå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÑ²½µå¤ÎÀ©µåÎÏ¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐºÆ¤Ó¸·¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î£´²ó¤Þ¤Ç¤ÏÅêµå¤Î£·³ä°Ê¾å¤¬Ä¾µå¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸å¤Î·è¤áµå¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢Ä¾µå¤òÁ°¤ËÈô¤Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡ÊÍ·¥´¥í¡Ë¡¢ËüÇÈ¡Ê±¦Èô¡Ë¡¢ÆàÎÉ´Ö¡Ê»°Èô¡Ë¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÅê¥´¥í¡Ë¤Î£´¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¤Ïº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥´¥í¤Ï¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¶õ¿¶¤ê¤«¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÄ¾µå¤Ë´°Á´¤ËÎÏÉé¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×°Ê¹ß¤ÏÁê¼ê¤Ë¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿°Õ¼±¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¡££µ²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦ËüÇÈ¤¬£±£´£¹¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÃæÁ°¤Ø±¿¤ó¤Ç°Ê¹ß¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÊÑ²½µå¼çÂÎ¤ÎÅêµå¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£½éµå¤ä£²µåÌÜ¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò»È¤¤¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¸å¤ËÄ¾µå¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤Ï¤¤¤¤¤è¤¦¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢£µ²ó¤«¤é£¸²ó¤Þ¤ÇËè²ó¤Î£¸Ã¥»°¿¶¤òµÊ¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤ËÃ¯¤«¤¬¥â¥¤¥Í¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂª¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü£¹Æü¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤Ç¶ìÀï¤·¤¿Í¸¶¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Î¥â¥¤¥Í¥í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ý¤Ç¸À¤¦¤Û¤É´ÊÃ±¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£¸å¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦£Ã£Ó¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÀè¤âÉ¬¤ºÅö¤¿¤ëÁê¼ê¤À¡£¤½¤Î»þ¤Ë¸þ¤±¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤êÊÖ¤¹¡×¤ÎÀº¿À¤ò¶¯¤¯»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë