£Ê£±¼¯Åç¡¦ÎëÌÚÍ¥Ëá¡¡Æ±Î½£Æ£×¥ì¥ª¥»¥¢¥é¤Èà¶ÛµÞ²ñÃÌá¤Ø¡Ö¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬É¬Í×¡×
¡¡£Ê£±¼¯Åç¤Î£Æ£×ÎëÌÚÍ¥Ëá¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î£Æ£×¥ì¥ª¥»¥¢¥é¤Èà¶ÛµÞ²ñÃÌá¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Î£Æ£ÃÅìµþÀï¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Î¤³¤È¡££°¡½£°¤Î¸åÈ¾£²£³Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ±¦¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥ì¥ª¥»¥¢¥é¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢Áê¼ê£Ç£Ë¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Ãæ±û¤ØÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÎëÌÚ¤Ï´°Á´¥Õ¥ê¡¼¡£¥Ñ¥¹¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð£±ÅÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤ÏÂç¤¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤ï¤é¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸åÈ¾£³£¶Ê¬¤Ë£Æ£×ÅÄÀîµü²ð¤Î·è¾¡ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¤ÆÈ×ÀÐ¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯ÎëÌÚ¤ÏÊüÃÖ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¼«¿È¤âÆÀÅÀ²¦¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¶¯¤¤°Õ»×¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢Èà¤¬ÆÀÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï£±²ó´é¤ò¾å¤²¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡°ìÊý¡¢¼«¿È¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿ÅÄÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµü²ð¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡£Èà¤È»î¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¬¤ºÌÜ¤¬¹ç¤¦¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤â´é¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â¥Ù¥¹¥È¤Ê¤È¤³¤í¤ËÄÌ¤»¤¿¤·¡¢Èà¤â¥Ù¥¹¥È¤Ê¤È¤³¤í¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤Â¸ºß¡×¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£