¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÀÆÆ£¥¸¥å¥ó ·ç¾ìÃæ¤ÎÄï¡¦¥ì¥¤¤È¤Î£³´§Àï¼Â¸½¤ØDOOM¡ª¡¡¥¹¥¤¥«¤Û¤ª¤Ð¤ê¡Ö²Æ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢±¦¸ª¤ÎÉé½ý¤Ç·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦¥ì¥¤¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¼Â¸½¤Ø¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¼ùÎ©¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥ó¤Ï£±£°Æü¤Î¾¾ËÜÂç²ñ¤Ç¡¢ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤òÁê¼ê¤Ë£Ö£·Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£»î¹ç¤Ï¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ëÍ¥ÇÏ¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢½ªÈ×¤Ë¤ÏÉ¬»¦¤Î£Ô£È£Å¡¡£Æ£Ï£Ï£Ì¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¥«¥¦¥ó¥È£²¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÊÖ¤¹¤È¡¢¾Ç¤Ã¤ÆÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Ä©Àï¼Ô¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¶¯Îõ¤ÊÄ¥¤ê¼ê¤òÃ¡¤¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ì¤ÇÄ©Àï¼Ô¤ÎÆ°¤¤ò»ß¤á¤Æ¤Î¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ï¥Þ¡¼¤ò¥º¥Ð¥ê¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ç¥¤¥º¥¬¡¼¥ó¤Ç¹ë²÷¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¡¢¥È¥É¥á¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¸¥å¥ó¤ÏÁêËÐ¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ºÝ¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤½¤Îà¤¤¤í¤Ïá¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Í¥ÇÏ¤Ë¡Ö²¶¤¬£³´§²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¢¥ó¥¿¤Î¤ª¤«¤²¤À¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÊÛ¡£¤µ¤é¤Ë¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿à´Å¤¤¤â¤Î¥â¥°¥â¥°¥¿¥¤¥àá¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ»º¤Î¥¹¥¤¥«¤ò¤¨¤Ó¤¹´é¤Ç¤Û¤ª¤Ð¤ê¡Ö´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¡ª¡¡¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤Æ¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤Æ¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ë²Æ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢²ñ¾ì¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ±¦¸ª¤ÎÉé½ý¤Ç¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Äï¡¦¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ª¤Î¼ê½Ñ¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡Ä¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¶¤¬¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤òËÉ±Ò¤·Â³¤±¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ä¤¬µ¢¤Ã¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ä¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢·»Äï²¦ºÂÀï¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëËÉ±Ò¥í¡¼¥É¤òÀÀ¤¦¡£Äï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö²¶¤Ï¤º¤Ã¤Èµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤ò¥ê¥ó¥°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡£³Ú¤·¤ß¤À¤¼¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥¤¥«¤ò¤«¤¸¤ë¤È¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¾¾ËÜ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¡¢¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¡££Ä£Ï£Ï£Í¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£