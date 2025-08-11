「ＣＢＣ賞・Ｇ３」（１０日、中京）

桶狭間の電撃戦を制したのは５番人気のインビンシブルパパ。好スタートを決めて主導権を奪うと、最後まで先頭を譲らず重賞初制覇を飾り、サマースプリントシリーズの首位に躍り出た。見事にエスコートした佐々木は、前日のエルムＳ（ペリエール）に続く土日重賞連勝を決めた。１番人気のジューンブレアは直線で差を詰めるも２着まで。３着には４番人気シュトラウスが入った。

初コンビの人馬が曇天を切り裂く爽快な逃走劇を演じた。５番人気のインビンジブルパパが初見参の中京で重賞初Ｖ。前日のエルムＳをペリエールで制した好調の佐々木に駆られ、芝転向２戦目でタイトルを手にした。

１７番枠から抜群のスタートを決めると、二の脚で内の馬を制して先頭へ。「決めていなかったのですが、（発馬が）速かったので行きました。うまいことリラックスしたなかでペースを落とせました」と佐々木。前半３Ｆ３４秒０。息を入れながら、絶妙なラップを刻んで後続を引き連れた。

直線入り口で手前を変えてから鋭伸。ただ、そこは強者ぞろい。「後ろから来ているのが分かりました。それでも、若干最後は止まりそうになりながらも、よく粘ってくれました」と一度もライバルに並ばせなかった勝負根性もたたえた。

２日連続の重賞Ｖは、４年目の２１歳の若武者にとってキャリア初。「中京に乗りに来て良かったです」とおどけたが、何よりの収穫はこの馬のポテンシャルを肌で感じ取れたこと。「僕自身は右回りは乗っていないんですが、左回りの手前の回り方だったり、体の使い方がすごく上手でした。今後のバリエーションが広がった気がします」と、デビュー戦以来となった左回りで圧巻の走りを示した相棒を絶賛した。

伊藤大師も「感無量ですね」と破顔一笑だ。芝初挑戦だった前走の函館スプリントＳでもスピードは通用。手応えはあった。左右を問わない本物のスピード。今後については馬の状態を確認してから決めるが、馬名の通り「インビンシブル（無敵）」な走りを、これから見せてくれるはずだ。