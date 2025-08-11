気象台は、午前5時54分に、大雨警報（土砂災害）を大竹市、東広島市、府中町、海田町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・大竹市、東広島市、府中町、海田町に発表 11日05:54時点

南部では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■広島市中区

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒



■広島市東区

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒



■広島市南区

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒



■広島市西区

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒





■広島市安佐南区□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■広島市安佐北区□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■広島市安芸区□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■広島市佐伯区□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■大竹市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒■東広島市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒■廿日市市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■府中町□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒■海田町□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒