【大雨警報】広島県・大竹市、東広島市、府中町、海田町に発表 11日05:54時点
気象台は、午前5時54分に、大雨警報（土砂災害）を大竹市、東広島市、府中町、海田町に発表しました。
南部では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■広島市東区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■広島市南区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■広島市西区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■広島市安佐北区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■広島市安芸区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■広島市佐伯区
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■大竹市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■東広島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■廿日市市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■府中町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■海田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒