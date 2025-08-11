TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前5時54分に、大雨警報（土砂災害）を大竹市、東広島市、府中町、海田町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・大竹市、東広島市、府中町、海田町に発表 11日05:54時点

南部では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■広島市東区
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■広島市南区
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■広島市西区
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■広島市安佐南区
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■広島市安佐北区
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■広島市安芸区
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■広島市佐伯区
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■大竹市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■東広島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■廿日市市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■府中町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■海田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒