「レパードＳ・Ｇ３」（１０日、新潟）

激しいたたき合いから抜け出した。最後の直線。外から進出したドンインザムードがしぶとく伸びて、重賞初タイトルをゲット。降りしきる雨でずぶぬれになって引き揚げてきた松山は「前走は負けてしまいましたが、十分重賞でやれる馬と思っていました。勝ってそれを証明できてホッとしています」と喜んだ。

幸運も重なった。２勝馬同士、１６分の１１の抽選を突破してゲートを得た。枠順も最内枠。今野師は「内を引いていたのでこんな馬場でも悪くないかなと。外から前を取れないと厳しかったかもしれないですけれど」と、運も味方に付けた勝利だった。

今後に向けて課題はある。「前走が右回りでモタれる面を見せた。今は左回りがいいと思う」と鞍上。師も「前走もドバイも手前を変えていれば、という自分（自身）の問題だった。腰と前が、まだかみ合っていなくて完成度はまだまだ。そのあたりしっかりしてくれば」と成長途上であることは理解している。

それでもこの勝利で上を目指す立場になった。「右回りは課題だがチャレンジしていかなければならない。ジャパンダートクラシック（１０月８日・大井）を考えないと、と思うが、オーナーとも相談して」と今野師。ダート２冠のナチュラルライズが待ち受けるダート３冠最終戦へ−。その時に備え、力を蓄える。