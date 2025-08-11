「シャーガーＣ」（９日、アスコット）

世界のトップジョッキー１２人によって争われるチーム対抗戦「シャーガーＣ」が９日に英国のアスコット競馬場で行われ、日本からは坂井瑠星騎手（２７）＝栗東・矢作＝と岩田望来騎手（２４）＝栗東・フリー＝が『アジア選抜』の一員で参戦。見事に総合優勝を果たした。

坂井は４ＲのシャーガーＣスプリントを制すなど、５鞍に騎乗して２、１０、１、８、９着。「代表という責任もありましたが、そういったなかで一つ勝って、チームに貢献することができましたし、優勝することができてとてもうれしいです。望来と一緒に乗れたことも楽しかったですし、すごくいい経験でした」とコメントした。

一方、岩田望は勝利こそなかったが４、６、８、４、２着で優勝に貢献。「勝つことはできませんでしたがチームに貢献できたのは良かった。夏場はイギリスで修行をしてきて、こうした場に呼んでいただいたということで、関係者や乗せていただいたオーナーに感謝しています」と話した。

なお、シルバーサドル賞（最多ポイント獲得騎手）は世界選抜チームのＨ・ボウマン騎手（４５）＝豪州＝が獲得した。