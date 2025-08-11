グラビアアイドルの東雲うみ（28）が9日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？」（土曜深夜1時）に出演。会社員からグラビアアイドルへ転身した経緯を語った。

冒頭、松岡昌宏（48）から「なんでグラビアはじめたの？」「大学4年卒業したあとに、普通に商社で働いていたんです。そこで自分が惚れ込んだ商品を売っていて、営業成績1位にもなっていたんですけど…」とカメラ機材関連の商社で働いていた過去を告白。「アイドルが好きだったので、アイドルのマネージャーとかをちょっとやってました。バイトみたいな感じでチェキを撮ってあげたり、広報でツイッター動かしてみたり。じゃあ、自分が商品になればいいんだ！って芸能事務所に入って、私はグラビアアイドルやります！って」と、裏方から表舞台に転身した経緯を話した。詳細には、「個人的に載せてた写真からインスタでDMが届いて。それで事務所に行ったって流れで」とスカウトで芸能界入りしたことも明かした。

松岡が「おいくつの時？」と聞くと東雲は「23とか22のとき。歌って踊るには遅いし、女優さんになるには演技もまだそんなできなかったので、自分にあるものといえば？このボディだ！て」と、Gカップ、ヒップ100センチの身体を生かしたという。

これを受け松岡は「私のわがままボディとメガネっことリボンで、令和のアラレちゃんをみせてやるよってね？」に東雲は「これで戦わせてもらっています」と笑顔で応えた。