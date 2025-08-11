レイザーラモンHG（49）の妻でタレントの住谷杏奈（42）が10日までにインスタグラムを更新。結婚記念日を報告した。

住谷は、夫婦のツーショットや、子どもとの家族4人ショットを載せ「2025年8月8日 結婚して丸19年が経ちました(丸20年だと勘違いしてたけど丸19年だったらしい)」と報告。「そうだね、あれは2006年だったなぁ」と前置きした上で「焼肉屋さんで大喧嘩して、結婚願望ゼロだったパンちゃんに、『別れるか結婚するか今すぐ決めて!』と西麻布の交差点で叫んだ夜…そのまんま区役所へGO」と結婚までの経緯を明かした。

その上で「あの日から19年」とし「私は破天荒で、突拍子もなくて、好き勝手やって、かなり自由にさせてもらっているのに、いつも穏やかで、こんな仏様のようなメンズが、この世に存在するのかと毎日首を傾げながら生活しています笑 私はとっても運がいい感謝の毎日です」と夫についてつづった。

最後に「今日から20周年yearが始まりましたが、家族4人健康第一で過ごしていきたいと思っています」と気持ちを新たにし「わたしゃ雨にも負けず風にも負けず、家族の為に頑張るよー」と締めくくった。