¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢¥á¡¼¥¯¸«¤»¥É¶áµ÷Î¥¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¤ÎÀ¼
¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬10Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥á¡¼¥¯¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Æ¤Ã¤Ý¤¤¥á¥¤¥¯¤ËÊÑ¤¨¤¿Æü¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥É¥¦¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¡¡¤×¤Ã¤¯¤ê¿§¤Ã¤Ý¤¤¿°¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¾¯¤·¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë°ú¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡¡¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡©¤ß¤ó¤Ê¤Î¥á¥¤¥¯¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥á¥¤¥¯Æ»¶ñ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¤æ¤¤ê¤ó¤µ¤ó¤Î¡×¤ÈÇðÌÚÍ³µª¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Öupink¡×¤Î¥³¥¹¥á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤«¤ß¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¹¤¥Ï¡¼¥È¡×¡Ö´é¤¬¤¤ì¤¤¤¹¤®¤Æ²¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ä´ãÊ¡¡×¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¥á¡¼¥¯Æ°²è»£¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£