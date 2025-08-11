タレントの新谷あやか（30）が10日までにインスタグラムを更新。9日、みずほペイペイドームでセレモニアルピッチを行ったことを報告した。

新谷は「25年間、夢だったpaypayドームで投げるセレモニアルピッチが終わりました 目標の100kmには届きませんでしたが、本当に胸がいっぱいで、夢って叶うこともあるんやなと」と報告した。

さらに「6歳の頃は夢のまた夢の話で、14歳で芸能界に入って、全然売れずに、始球式なんてまだ夢のまんまで。30歳になってまだ芸能界で頑張ってられるかもわからんやったし、私にとって本当に遠い遠い夢でした!!それが叶う日が来たことは何よりも意味のある日になりました 諦めんで本当に良かった!!1番難しい事が出来たとおもいます」とセレモニアルピッチにかける思いをつづった。

ユニホームにショートパンツをあわせた当日の姿を写真で投稿し「ファンの方が応援してくれた事、友達、仲間が近くで支えてくれた事、家族の愛情たっぷりもらった事、そのおかげで挑戦出来ました!!本当にありがとうございます!いろんなことにこれからも挑戦して、皆さんのエネルギー源に、少しでもお役に立てたら本望です」と感謝をつづり「これからも新谷あやかをよろしくお願いします!野球好きだーーーーー!!!」と力強く宣言した。

この投稿にフォロワーからは「ナイスピッチ!かっこよかった!」「こんな感動する始球式ないぜよ」「セレモニアルピッチおめでとうございます」とコメントが寄せられている。