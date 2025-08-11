本拠地ブルージェイズ

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。2試合連発となる41号先頭打者弾を放った。敵地カナダの放送局も唖然。12秒の沈黙後、「彼は別格だ」と脱帽していた。

1点を先制されて迎えた初回、いきなり先発左腕ラウアーをとらえた。低めのカッターを泳ぎながらも右翼スタンドへ。2戦連発となる41号先頭打者弾に本拠地は熱狂に包まれた。

カナダの放送局「スポーツネット」の実況ダン・シュルマン氏は「ライト深くに飛んだ！ 41号になりました」と伝えた後、12秒間沈黙。ようやく口を開くと「彼は別格だ」と脱帽した。解説のバック・マルティネス氏も「ショウヘイ・オオタニのような選手が今後現れるかどうかは分からない。我々はこれを言い過ぎだが、本当に凄い」と敬意を込めた。

続けて「投球と打撃の両方で彼ができること……野球界で非常にタフで、逃れるのは難しい」と絶賛。リプレー映像を確認しながら「球がプレート上に入りすぎているのが分かる。彼はストライクゾーンの低めが本当にとても得意だ。腕を伸ばして打てたときは、球場内に留めるのは至難の業だ」と称えた。

シュルマン氏が「完全にとらえられたわけではないかもしれないが、それでも簡単に飛ばした」と応じると、マルティネス氏は「彼は大柄で、身長6フィート4インチ（約193センチ）だ。とても力強く、あらゆる球をとらえられる。プレートの中心付近の球をほとんど見逃さない」と称賛の言葉は止まらなかった。



（THE ANSWER編集部）