今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「ツナ」に投稿された、寝起きで眠そうにしている猫ちゃんの様子。動画の再生回数は28万回を超え、投稿には「寝起きぬこ様可愛い」「寝起きのくせになんその完璧なビジュアル」といった声が集まっています。

【動画：寝起きの猫の頭をなでようとしたら……】

寝起きで眠たそうなツナちゃん

TikTokアカウント「ツナ」に登場したのは、保護猫の「ツナ」ちゃん。今回、飼い主さんが投稿したのは、ツナちゃんの寝起きの様子です。

ある日、寝ぼけた様子で飼い主さんの寝床にやってきたツナちゃん。この時は飼い主さんもツナちゃんも寝起きだったようで、ツナちゃんは虚ろな目で飼い主さんを見つめていたといいます。

頭を撫でようとすると…

少しの間飼い主さんを見つめていたツナちゃんは、飼い主さんに向かって何か話しかけてきたそう。そこで飼い主さんがツナちゃんを右手で撫でようとすると、華麗に交わされてしまったそうです。撫でてほしそうな表情で見つめてきたのに避けるツナちゃん。ツンデレで可愛いですね。

なぜツナちゃんが避けたのかは分かりませんが、飼い主さんが左手で撫でると、ツナちゃんは幸せそうな表情をしていたのだとか。もしかすると、寝ぼけている時に撫でられそうになってビックリしたのかもしれませんね。

眠いものは眠い

撫でられて幸せそうにしていたツナちゃんですが、その後も眠たそうにしていたそう。いっぱい撫でると、「もういいにゃ」といった態度を見せられたそうですが、飼い主さんとしては「寝起きで近くにいてくれて幸せだった」といいます。2人とも相思相愛なのが伝わってきて、見ている側まで幸せな気分になりました。

投稿を見たTikTokユーザーからは「めちゃくちゃ綺麗に避けてる」「寝起きの時に近くに猫がいたらめっちゃ幸せだよな」「避けられて右手動揺してるのおもろ」「一発目空でよしよししてる主がかわいいw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ツナ」では、ツナちゃんの愛らしい日常の様子が投稿されています。さまざまな表情を見せてくれるツナちゃんに、クスッと笑ってしまいますよ。

ツナちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ツナ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。