Instagramアカウント『shironekoany』に投稿されたのは、飼い主さんの質問にきちんと人間の言葉で返事をする猫の様子です。身体をクネクネさせながら話す姿がかわいすぎると話題で、動画は19万再生を突破。「言ってる言ってる！wめっちゃかわいい」「会話の内容をちゃんと理解してくれてそうな感じ」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

【動画：『ごはん食べる？』とネコに声をかけたら…】

穏やかな白猫さん

動画に登場するのは、白猫の男の子「Any」ちゃんです。保護猫のAnyちゃんは現在6.7kgで、保護当時3707gだったそう。性格はのんびり屋さんで、爪を出したり「シャー」と威嚇したりすることのない、とても優しい猫さんなのだそうです。

飼い主さんがInstagramを始めたきっかけが、猫でも犬のようにコミュニケーションもとれるし抱っこもできて感情もあることを伝えたかったからだそう。

この日Anyちゃんは、キャットタワーのてっぺんでごろごろしながら、まったりとくつろいでいたのだとか。Anyちゃんが飼い主さんの方をじっと見つめてくるので、飼い主さんは「どうした？」と声をかけてあげたといいます。

人間の言葉をしゃべる

さらに飼い主さんが、「ごはん食べる？」とAnyちゃんに尋ねてみると、甘えるように頭と身体を大きくクネクネさせながら「食べるぅ～」とはっきり返事をしたのだそうです。

飼い主さんが「寝ながらお返事するのやめなよ」と注意をすると、Anyちゃんは真面目な表情で「は～い」と答えたとのこと。反省しているかのように思われるものの、実際は寝ながら「は～い」と言っているところがなんとも愛くるしいAnyちゃん。

コミュ力抜群

飼い主さんは、最初は親バカゆえに自分にだけ「食べるぅ～」や「は～い」と聞こえているのかと疑問を持たれたとおっしゃいます。しかし、多くの視聴者の方々からも実際にそう聞こえるという声が多数寄せられたため、やはりAnyちゃんはおしゃべりをしているのだと確信されたのだそう。

Anyちゃんは毎朝「おはよう」の挨拶もしてくれる、コミュニケーション能力の非常に高い猫さんなのだといいます。そんなAnyちゃんを見ていると、人間の言葉や感情を理解してくれているようで、いつもとても感心させられると飼い主さんは語られたのでした。

投稿には、「本当に『食べるぅ～』って言ってますね！Anyちゃんすごい！」「猫ちゃんとのお話タイムができるなんて素敵ですね」「愛猫さんとちゃんとコミュニケーションが取れるなんてうらやましいです」「こんな風におしゃべりしてくれるなんて、とてもかわいい子ですね」「Anyちゃんはすごくお利口さんな猫ちゃんですね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『shironekoany』では、この他にも猫のかわいい姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shironekoany」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。