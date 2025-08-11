◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 準々決勝(10日、横浜BUNTAI)

男子シングルス準々決勝で張本智和選手(世界ランク4位)が向鵬（世界ランク9位/中国）選手に4-2で勝利し、日本男子唯一のベスト4入りを果たしました。

インタビューではこの日の作戦について問われ、「お互いに出し尽くしているので、手の内を分かっている状態で、あとはいつ使うか、どこで使うか、それだけだと思うので、それがちょっと自分の方が上回っただけなので、何かこの作戦をしたから勝てたという感じの話ではなく、良い戦術も悪い戦術もすべて崩しながらという感じでした」と過去に何度も対戦したライバルとの一戦を振り返りました。

足の状態について問われると、「ちょっとつりかけていましたね。やっぱり7ゲームは長いので、でも今日はできるだけメディカルは使いたくなかった」と話すと、「よく聞いていただいたなと思って」と話を続けます。前日の女子シングルス2回戦で妹の張本美和選手が早田ひな選手に敗れた一戦に言及しました。

この試合では、最終第5ゲームに妹・美和選手が4-2とリードすると、早田選手が左腕の治療のためタイムアウトをとり、試合が約7分中断。再開すると、早田選手に流れが渡り敗れました。敗退した美和選手は試合後、涙ながらに審判から説明がなかったことや早田選手のコーチが治療をしていたことに疑問を呈していました。

兄・智和選手はこれについて「妹に言いたいことは一つだけですね。己を強くするしかない。見ていて涙が出るくらい僕も悔しかったですし、今日は美和のコメントをするためだけに頑張りました」とコメントしました。

続けて「どんな状況でも勝つんだ、燓振東だったり、丁寧だったり、そういうオリンピックチャンピオンはどんな状況でも耐えてきたので、理不尽だろうが理不尽じゃなかろうが、それを乗り越えてこそ真のチャンピオン。（今回は）チャンピオンズだったので安い授業料だと思います。これが世界卓球やオリンピックじゃない。今回で学べるんだったらそれはプラスになるかな」と妹に対して兄妹(きょうだい)愛を見せました。