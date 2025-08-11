◆米大リーグ ドジャース―ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、２―１で迎えた２回１死二塁の２打席目は、敬遠が申告されると、場内からは大ブーイングが起きた。１死一、二塁とすると、続く２番・ベッツが左前打で続いた。

０―１で迎えた初回先頭、８６・７マイル（約１３９・５キロ）のカットボールを捉えると、右中間スタンドへ同点弾を放り込んだ。打球速度１０６・３マイル（約１７１・１キロ）、飛距離は４００フィート（約１２１・９メートル）。右翼へのアーチは９戦ぶりとなった。２戦連続の４１号は今季１１度目の初回先頭打者アーチとなった。

大谷は前日１０日のブルージェイズ戦で、現役選手で唯一の３年連続４０本塁打を達成。２―０の５回１死で迎えた３打席目に、先発バジットの外角シンカーを完璧に捉え、打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）、４１７フィート（約１２７・１メートル）、角度２７度で飛び出した打球は中堅頭上を越え、防球ネットを揺らした。「センターに飛んだ打球はよく見えるので、かなりいい感じで打てて、いい眺めだった」。大台到達は４度目となった。

試合前時点でシーズン換算で、昨季の自己最多を上回る５５本塁打ペース。ロバーツ監督も「ショウヘイのようなスーパースターは常に自分を奮い立たせる何かを探しており、彼はきりの良い数字を好む。（４０本に）驚きはない。間違いなく『５０』は意識しているはずだが、どうなるか見てみよう」と期待を込めていた。