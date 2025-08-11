◇明治安田Ｊ１リーグ 第２５節 広島０−０清水（１０日・エディオンピースウイング広島）

清水エスパルスはアウェーで広島と０―０で引き分けた。６日の天皇杯と同カード、同会場、同時刻での連戦。同戦から先発５人を入れ替えて臨み、０―３の大敗から立ち直った姿を見せた。先制点こそ奪えなかったものの、守備は最後まで緩まず、今季７度目の無失点で締めた。次節は１６日、本拠で横浜Ｍと対戦する。

同じ轍（てつ）は踏まなかった。天皇杯で完敗を喫した同じ相手、同じピッチで貴重な勝ち点１を積んだ。試合前から強い雨が降り続く中、清水は最後まで集中を切らさず無失点。「同じ人間。広島にできて我々にできない訳がない」と断言していた秋葉忠宏監督（４９）の言葉通り、中３日で立ち直った姿を見せた。

指揮官が思い切った勝負に出た。「変化を起こす」と４日前の試合から先発５人を変更。「ファーストセット」と評価するＦＷ北川航也（２９）、ＭＦ乾貴士（３７）の二枚看板を思い切って温存し、今夏加入したＦＷ高橋利樹を移籍後初スタメンに抜てきした。また布陣も４バックから広島と同じ３バックに変えて対峙（たいじ）させた。

狙いがはまった。「前線からのハードワーク」を自ら特長に挙げていた高橋利が攻守に奮闘。高い位置で即時奪回を続け、広島に主導権を渡さなかった。クロスにも泥くさく飛び込み、後半１２分にはＭＦ嶋本悠大のラストパスに反応。ヘディングで合わせたが、わずかにゴール左にそれた。６日の試合後「（広島は）クロスに対してタイトに付いてくる。ニアでつぶれるプレーが増えれば得点できる」と分析していた通り、多くの決定機にからんで存在感を見せた。また３月８日のＧ大阪戦以来の先発に抜てきされたＭＦ嶋本も体を張った守備で貢献し、リーグでは初のフル出場を果たすなど収穫の多い一戦となった。

この日はピースマッチとして開催され、試合前には元広島のＤＦ住吉ジェラニレショーンがチームを代表して平和宣言。黙とうも捧げられた。またこの日死去した釜本氏に哀悼の意を示すため両チームの選手は喪章を巻いてプレーした。次は１６日にホームで横浜Ｍと対戦する。しぶとくつかんだ勝ち点１を本拠での爆発につなげてみせる。

（武藤 瑞基）

清水・秋葉忠宏監督「今日選手が見せた魂がエスパルスのメンタリティー。ここまで持ってきた選手に感謝し、心から敬意を表したい」