◇インターリーグ ドジャース―ブルージェイズ（2025年8月10日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で今季9度目の2戦連発とする41号を放ち、トップのフィリーズ・シュワバーに並んだ。本塁打ペースは昨年の54本塁打を上回る56本塁打ペースとした。先頭打者弾は今季11本目、9試合連続安打は今季3度目で今季最長タイとなった。

ホームランボールを獲ったロサンゼルス出身のダンテ・ワイリーさん（36）は、「ショウヘイ・オオタニが打ったホームランの特別なボールを手にできるなんて、本当に驚きです。あとで彼にお礼を言いたいです。ハグしてキスして“ありがとう”と伝えたいですね」と笑みを見せ、さらに「今は翔平オオタニのお父さんのチームを観に行こうと思っています」と語った。

大谷の父・徹さんが率いる中学生の硬式野球チーム「金ケ崎リトルシニア」は、現在米国で親善試合を行っている。「こんにちは、日本のみなさん」と語ったワイリーさんは「息子はユース野球連盟に所属していて、ワシントン州のタコマ・ベースボールクラブでプレーしています」と明かした。

息子のキング・ワイリーさんは12歳で中学1年生といい、「将来メジャーリーグに行ってほしいというのが私の夢です。だから翔平のお父さんのチームの試合をチェックしていて、この試合が終わったら、そちらに向かいます。会えるかどうかはわかりませんが、会えたらうれしいですね」と喜びを語った。

さらに「息子は翔平が大好き」というワイリーさんは「ショウヘイ・オオタニの打撃フォームやピッチングフォーム、すべての動作を研究しています。投げ方、打ち方、動きの全てです。本当にすごい選手。息子にも“翔平を真似しよう”と伝えています。日本語はまだわかりませんが、シアトルから日本への直行便もあるので、必ず日本に行くつもりです」と喜んだ。

大谷は9日のブルージェイズ戦では3年連続通算4度目の40本塁打に到達。通算4度目の大台到達は大リーグ史上27人目で、3年連続とともに現役では唯一の金字塔だ。開幕から117試合目は自己最多54発の昨季より12試合も早い。また、2試合連続マルチ安打でここまでの8月の全試合で安打をマークし、月間打率.204と苦しんだ7月から一転、月間打率は驚異の.452だ。申告敬遠、敵失での出塁を含めた4出塁で2得点。得点数も115試合の出場で驚異の110得点で、2位に30得点差をつけるのは93年ぶりの快挙となった。