金沢発「金棒茶」使用！話題のジェラートにほうじ茶が仲間入り♡

お米のおいしさを再発見できると話題の「田田田堂」から、8月26日に発売される新作ジェラートをご紹介。今回加わるのは、金沢発の新ブランド「金棒茶」の豊かな香りを閉じ込めた「ほうじ茶」フレーバー。有機山田錦を発酵させた特濃あまざけや豆乳を使い、乳・卵・白砂糖不使用で仕上げられており、美容や健康が気になる人にもぴったり。毎日のご褒美やギフトにもおすすめの一品です♪

香ばしさとまろやかさが広がる新作

今回新登場の「ほうじ茶」は、金沢の伝統文化から生まれた“金棒茶”を使用した大人の味わい。使用されているのは、有機JAS認証の碾茶の茎部分のみ。

さらに、産学官連携で開発された独自の焙煎技術により、香ばしさとうまみがギュッと詰まっています。

お米由来のなめらかな甘みと合わさることで、心もほどけるような豊かな余韻を感じられる贅沢な一品に仕上がっています。

体にやさしいから毎日食べたくなる♪

「お米のジェラート」シリーズは、乳・卵・白砂糖不使用で、カロリーや糖質が気になる方やアレルギーのある方にも嬉しい設計。

ベースには兵庫県産の有機山田錦を発酵させた特濃あまざけと豆乳を使用し、お米のコクと自然な甘さが引き立ちます。

添加物をなるべく使わず、素材そのものの味わいを大切にしているので、小さなお子様から大人まで安心して楽しめます。

おうちで味わう贅沢♡ラインナップも豊富

新フレーバー「ほうじ茶」の登場にあわせて、ジェラートはリニューアル発売。

「全種セット（8種×各1個）」「お好み8個セット（4種×2個）」「お好み4個セット（4種×各1個）」の3タイプがあり、ギフトや自分へのご褒美にもぴったりです♪

価格は全種セット・8個セットが税込3,800円、4個セットは税込1,900円（いずれも冷凍送料別）。期間限定の味わいをお見逃しなく。

香ばしいご褒美で、日常に癒しを添えて

お米と発酵のやさしさ、そして金沢伝統の香ばしさを融合させた「ほうじ茶」フレーバーのジェラート。

素材にこだわる田田田堂ならではの味わいは、自分へのご褒美や、大切な人への贈り物にもぴったり。甘いものは好きだけど体に気をつけたい、そんなあなたにこそおすすめです。

毎日に、ちょっぴり特別な“おいしい幸せ”を取り入れてみてはいかがでしょうか♡