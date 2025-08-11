ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大雨特別警報、熊本県玉名市・長洲町・八代市・宇城市・氷川町に拡大… 大雨特別警報、熊本県玉名市・長洲町・八代市・宇城市・氷川町に拡大…気象庁 大雨特別警報、熊本県玉名市・長洲町・八代市・宇城市・氷川町に拡大…気象庁 2025年8月11日 5時40分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 気象庁は１１日午前５時２５分、熊本県玉名市と長洲町に加え、八代市、宇城市、氷川町に「大雨特別警報」を出したと発表した。 低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒をするよう、呼び掛けている。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 開通したばかりの輪島市「中屋トンネル」付近で土砂崩れ、乗用車６台が一時取り残される 熊本県に大雨特別警報、最大級の警戒呼びかけ…玉名市は２４時間で３０６ミリ観測 釜本邦茂さん悼む声…杉山隆一さん「２人で点取り９人で守れと言われていた」川淵三郎さん「半世紀たっても彼に近づいた選手なし」 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, デイサービス, 神事, 埼玉, 配線, 墓, 東京, 思いやり, 介護タクシー, イベント