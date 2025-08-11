気象庁

　気象庁は１１日午前５時２５分、熊本県玉名市と長洲町に加え、八代市、宇城市、氷川町に「大雨特別警報」を出したと発表した。

　低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒をするよう、呼び掛けている。