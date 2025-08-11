11日午前5時25分、熊本県宇城市・八代市・氷川町にも「大雨特別警報」が発表されました。既に熊本県の長洲町や玉名市にも発表されていますが、宇城市・八代市・氷川町でもこれまでに経験したことのないような大雨となっている所があります。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当する状況ですので、ただちに命を守る最善の行動をとってください。

熊本県に「大雨特別警報」

11日午前5時25分、熊本県宇城市・八代市・氷川町にも大雨特別警報が発表されました。既に大雨特別警報が発表されている、熊本県長洲町や玉名市に加え、熊本県宇城市・八代市・氷川町は、これまでに経験したことのないような大雨となっています。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当する状況です。ただちに命を守る最善の行動をとってください。



あわてて避難することは危険な場合もあります。身の危険を感じるような雨の降り方だったり、道路が冠水したりしている場合など、どうしても屋外に避難することが難しい場合は、斜面とは反対側の2階に移動するなどしてください。

「大雨特別警報」とは

特別警報とは、重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに、市町村単位で発表されるものです。中でも、大雨特別警報は、台風や集中豪雨により、数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合に発表します。ただ、大雨特別警報が発表されたときには、すでに何らかの災害が発生して避難が困難となっているおそれがあります。命を守ることを第一に、行動してください。