◆これまでのあらすじ

莉乃（30）と正輝（30）は、性別を超えた大親友。けれど正輝の彼女・萌香は男女の友情が成立するとは信じられず、莉乃と正輝がふたりで飲みに行くことを許せなかった。

素直に嫉妬心を打ち明けたものの、正輝は「じゃあ、萌香も来れば？」と提案し…。

Vol.4 ＜莉乃＞


「乾杯〜！」

テーブルの上で、グラスを合わせる。

キリッと冷えたナチュールのシャルドネはクリーミーな風味で、15歳から3年間過ごしたカリフォルニアの景色が自然と思い出された。

「美味しいね、萌香ちゃん」

「はい、莉乃さん。飲みやすくて」

向かいの席で可愛らしく笑う萌香ちゃんの顔を見て、私はホッと胸を撫で下ろす。

ここ中目黒の『ニュイ』も、正輝と私のお気に入りの店だ。

フレンチが好きだという萌香ちゃんが喜んでくれるといいな、と思って予約したけれど、気に入ってくれたみたいで本当によかった。

会うのが2度目になる萌香ちゃんは、以前よりも親しみやすい雰囲気に感じる。

先月初めて正輝に紹介してもらった時に一瞬だけ怖い顔をしているように見えたのは、きっと少し緊張していたか、単なる見間違いだったんだろう。

― ううん、それとも…。

わずかに感じる“しこりのような心当たり”を確かめるように、私はもう一度ワイングラスに口をつける。

昨日の深夜に正輝から入っていたLINEのメッセージ。

それを見た時に感じた“心当たり”を。


『明日、ってか今夜か。萌香も連れて行っていいかな？もしよかったら、秀治さんにも声かけてみてよ』

正輝からそんなメッセージが入っているのを確認した私は、リビングに差し込む朝の光の中で、ルーティンになっている朝ヨガをしながら思った。

― もしかして、久しぶりに“あの”パターン？

世の中には、ごくたまに存在するのだ。

正輝と私の間には、本当に友情以外はなにもない…ということを、信じられない人が。




正輝の今までの彼女の中では、たしか2人だっただろうか。

大学1年生の時に、すこし付き合っていた子。この子からは「正輝にベタベタしないでくれる？」と面と向かって言われた。

多分、正輝はそのことを知らないし、その子とは3ヶ月記念日を忘れていたかなにかが原因ですぐ別れていたと思う。

もう1人は、社会人になったばかりの頃に半年くらい付き合っていた子。

正輝は「仕事が忙しすぎて別れた」と言っていたし、実際に別れた理由はそうなのだろうけれど…。

1度デート中のふたりにバッタリ遭遇したときに、「たまに飲みに行ってる親友って、この子なの？」と彼女がすごく嫌そうな顔をしていたことを覚えている。

こういうことは、別に正輝の彼女に限った話じゃない。

私自身、正輝とは関係ない友人や同僚にも、何度か言われたことがあるのだ。

「男女の間に友情なんて、成立しないでしょ」…と。

小学校から過ごした成蹊や、留学していたアメリカの友人たち。慶應大学で出会った内部生の子たちにとっては、男女の友情なんてありふれたもの。

けれど、自分たちに異性の友達がいない人からしてみると、この関係は異様に見えることがあるらしい。

「少なくとも、男側はちょっとは下心があると思うよ」

「酔った勢いとかで、キスくらいはしたことあるでしょ」

「でも、たとえば同じベッドで寝たりしたら…ねえ？」

そんな下卑た、絶対に起こるはずもない勘繰りをされたことは、1度や2度じゃない。

常識というものは人によって様々なのだから、そんな風に思う人がいるのは仕方のないことだと頭では理解できる。

けれど…男女間の関係を“性”という枠組みでしか考えられないというのは、私にとっては視野の狭い、ナンセンスな考えだとしか思えなかった。




3年前くらいに正輝がわりと長く付き合っていた彼女とは、何度か一緒に遊んだことがある。ベタ惚れだった正輝は、どんな遊びの場にも彼女を連れてきていたから。

親友として改まって紹介を受けたわけではないけれど、何回か、私の彼氏・秀治も呼んでダブルデートもした。

それが功を奏したのか、彼女がもともと男女の友情に疑問を抱かない先進的なタイプだったのかは知る由もないけれど、彼女からは疑いの目を向けられたことはなかったように思う。

― もしも萌香ちゃんが、私の存在をよく思っていないタイプだとしたら…。

親友の大好きな人なのだから、私と正輝には何もないということを理解してもらって、いい関係になりたい。

そう思った私はもちろん、正輝のLINEには二つ返事でOKをした。

もちろん、萌香ちゃんがヤキモチを焼いているかどうかなんて、私にはわからない。

いい意味でも悪い意味でも鈍感な正輝が、そこまで色々考えているかどうかもわからない。多分、正輝はなにも考えていない。

でもだからこそ、もし萌香ちゃんの心の中に少しでも疑問があるのなら、その不安な気持ちは私の方で「全く心配いらないよ」と、払拭してあげたかった。

その結果──。

今、私たちが囲んでいるテーブルには、4つのグラスが乗っていた。

正輝と、私と、萌香ちゃんと、それから秀治。

たまたま仕事が暇なタイミングだった秀治は、声をかけたのが今日の今日だったのにもかかわらず、珍しく会に参加することができたのだ。


もともと落ち着いた雰囲気を持つ秀治は、こういう場でもペースも乱さず静かにグラスを傾けるばかりで、あんまり言葉数多く話しまくるようなタイプではない。

それでも、私に9年付き合っている彼氏がいる、という事実は、私と正輝の潔白を証明するいい証拠になるはずだ。少なからず萌香ちゃんを安心させる効果があるだろう。

だけど…。

もしかしたら、そんなあれやこれやの心配は、単なる私の考えすぎだったのかもしれない。

そう思えるくらい、今夜の萌香ちゃんはニコニコと楽しそうにこの場に馴染んでいた。

― ただ単に、「いつでも一緒にいたい」と思えるような、いい付き合いなのかな。

この前一瞬見せた怖い顔は、きっとただの誤解。

可愛らしくて聞き上手な萌香ちゃんはきっと、どんなに場にも顔を出して楽しく過ごせる、人懐っこい素敵な女の子なだけ。

― 私たちの関係を疑ってるのかも…なんて、杞憂だったな。

安心した私は、会うのが2回目にしてすっかり萌香ちゃんのことが大好きになってしまった。

萌香ちゃんになるべく疎外感を与えないように、正輝がしたがっていた仕事の話も、萌香ちゃんが電話で席を外した時だけにとどめた。

「正輝。あんないい子、絶対逃さないようにしなきゃダメだよ」

「莉乃の方こそ。秀治さんは、お前にはもったいないくらい素敵な人だな」

ちょうど秀治もタバコを吸いに行ったタイミングで、そんな風に正輝とお互いを祝福し合えることが、この上なく嬉しかった。

秀治という愛するパートナーがいて、正輝という心許せる親友がいる。

こんな毎日がずっと続くことが、私のささやかな望みだ。




「じゃあねぇ〜正輝！萌香ちゃんも、また遊ぼうね！」

「こちらこそありがとうございました。ぜひまたご一緒させてください」

図体の大きな正輝の横でひらひらと手を振る萌香ちゃんの姿は、同性の私から見ても本当に可憐で可愛らしい。

山手通りでふたりに見送られながら、私は秀治とタクシーに乗り込む。

「田町の方までお願いします」

低い声で運転手さんに告げる秀治の横顔が、街の明かりに照らされて色彩を帯びている。

― 秀治は、私にはもったいないくらい素敵な人…か。

さっき正輝に言われたからじゃないけれど、そのきれいな横顔を見ていたら急に、秀治に対する感謝と愛情が溢れ出てくるのだった。

「秀治」

「何？」

「しゅーうじっ」

「完全に飲み過ぎだな」

「えへへ…」

気持ちの良い酔いに任せて、秀治の肩に頭を載せた。この肩が、腕が、何度私を支えてくれただろう。

思い返せば秀治は、いつだって私の生き方を尊重してくれてきたのだ。

慶應のダンスサークルで、OBとして教えに来てくれていたときも。

付き合い始めて、いろんなケンカをしたときも。

就活で迷ったときも。同棲したいと言ったときも。

会社を辞めてウェルネス業界で起業するという決意も、結婚という形式には興味ないという考えも、もちろん、正輝との友情についても。




― ほんと、正輝の言う通り。秀治って素敵な人だよなぁ。

しみじみとそう思いながら、私は改めて秀治に声をかけた。

「ねえ、今日はありがとね。ダメモトの急な誘いだったけど、来てくれて嬉しかった」

「そりゃ、誘われたらなるべく行けるように調整するよ。久しぶりに正輝くんに会えてよかった」

「正輝も喜んでたよ。それに、萌香ちゃんには一度、秀治を紹介しておきたかったんだよね。正輝のベタ惚れ具合からして、萌香ちゃんとは長い付き合いになりそうだから」

「萌香ちゃんに、俺を？」

一定のリズムで街頭の明かりに照らされる秀治の顔は、私の言葉の意味がうまく理解できていない様子だ。

私は、昨日の深夜に正輝からLINEが入っていたこと。そして、なぜ秀治にも声をかけたのかの理由について、改めて説明する。

世の中には、男女の友情を疑うことしかできない、視野の狭い人間がいることも。

そしてそういう人たちを納得させるには、自分にはきちんとパートナーがいることを説明すればいいことも。

「…というわけだから、萌香ちゃんには念のために秀治を紹介しておきたかったの。

それにしても、私は秀治みたいなスマートな人が彼氏で本当に幸せだよ。パートナーの理解が得られないって、人生がすごく窮屈そうだし」

自分自身の言葉に納得した私は、もう一度幸せな気持ちで、秀治の肩に頭を預けた。

けれど───硬い。

優しく包み込んでくれるはずの秀治の体は、ついさっきまでとは打って変わって、私を拒絶するように強張っていたのだ。

「秀治…？」

疑問に思った私は、思わず顔を上げて秀治の表情を伺う。

だけど、白金トンネルの暗闇を抜けるタクシーの中では、秀治がどんな顔を浮かべているのかは確認できず…。

代わりに、ひどく冷たい声だけが聞こえた。

「なるほどね。俺は、ゆるされるための免罪符…ってわけか。

ねえ莉乃。こんなこと、いつまで続けるつもり？」

