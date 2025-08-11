「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！



“女友達と2人で飲みに行くのが嫌だと、27歳女が素直に伝えたら男がとった意外な行動”に“プロの料理人がプライベートで通う、本当に旨い店5選”から“30歳女が下した苦渋の決断”まで。さて、栄えあるベスト１は？

★第１位「彼氏が女友達と2人で飲みに行くのが嫌！」27歳女が、素直に伝えたら男がとった意外な行動とは

化粧品会社に勤める萌香に初めて会った時のことは、昨日のことのように覚えている。





このナイトプールで“納涼する夏の美女”を演じてもらったのは、雪平莉左さん。



雪平さんが一躍大ブレイクを果たした、東カレWEBの人気連載「東京プールラバー」も今回復活する。



５年ぶりの再会でぐっと大人の魅力が増した雪平さんの美しい姿と、東京のど真ん中で楽しめる優雅な夕涼みを体感して。



★第３位世界一の洋食は、実は東京にあった！プロの料理人がプライベートで通う、本当に旨い店5選

シンプルな和食は料理人の嗜好や経験が顕著に表れる。それらは普段の食生活でも養われ、異ジャンルが与える影響は大きい。



そこで、和食店主の慕う「洋」な店を聞いた。



★第４位「銀座ディナーで胸を張れる服」は上戸彩がお手本！夏の白肌が引き立つネイビーとレースが大人の最適解

表紙を飾ってくれた女優をお手本に、特別な夜の女性のお洒落について検討する本連載。



今回は銀座の人気フレンチでの装いを、上戸 彩さんと考える。



★第５位「このまま彼と結婚しても、幸せにはなれない」30歳女が下した苦渋の決断とは

「何度か話そうと思ったこともありました。でも結局勇気が出なくて。私が愛人だったと知ったらどうなるのか…情けないけど、怖くて話せませんでした。



万が一…本当に万が一、彼が私を許して受け入れてくれたとしても、ともみさんが言う通り、香川さんは…あの男は何をしてくるかわかりません。私と一緒にいることで、攻撃が一真に向かってしまうことだって十分に考えられます。



それに一真は公務員なので、職場に嫌がらせが届けば、職を失う危険にさらされてしまうかもしれない。私のせいで、誠実に、真面目に生きてきた一真の人生が壊される可能性があると考えると不安で、その原因を作ってしまったことが申し訳なくて…“一番大切な人”だと思うことすら、もう私には、許されない気がして」



唇をぎゅっと噛みしめ、無理やり微笑みを作った美景に、ともみは淡々と続けた。



