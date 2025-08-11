前日９日にイースタン・リーグ日本ハム戦（鎌ケ谷）を途中交代していた巨人・岡本和真内野手（２９）が１０日、打撃練習を行い、大事には至っていないことを明かした。左肘じん帯損傷からの１軍復帰を目指す主砲は９日に「４番・ＤＨ」で出場するも、１打席のみで交代。状態が心配されていた。この日のイースタン・同戦は雨天で中止となったが、室内でフリー打撃を実施。感触を確かめながら２６スイングした。通常メニューを消化し「大丈夫。今日も（状態を）確認して（試合に）出る予定だったので」と説明した。

９日の打席では空振り後に左腕を気にするしぐさがあった主砲。「あのようなスイングで痛みが出ると分かって良かった。リハビリではああいう動きはできないので」と前向きに捉える。練習を行ったという報告を受けた阿部監督は「良かった」と安どし、「焦らせないように。吉村さん（編成本部長）が（鎌ケ谷に）行っていて、『あんまり無理しないように言います』と言っていた。無理せず、完璧になってから戻ってほしい」と願った。１軍復帰までに２０打席程度立つことを目安にしており、再び実戦を重ねていく。「（１軍に）戻る時に戦力になれるように」と見据えた。（宮内 孝太）