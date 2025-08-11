広島、阪急（現オリックス）で強打者として活躍し、中日、阪神などでコーチを務めた水谷実雄（みずたに・じつお）さんが１０日午後２時５６分、心不全のため兵庫県西宮市の病院で死去した。７７歳。宮崎県出身。葬儀は近親者で行う。

宮崎商から１９６６年、ドラフト４位で投手として広島に入団。１年目に腎臓病を患って療養生活を送り、２年目から外野手に転向した。７５年のセ・リーグ初優勝に貢献。外野手から一塁手となり７８年に打率３割４分８厘で首位打者。山本浩二、衣笠祥雄らとクリーンアップを組み７９、８０年の連続日本一を支えた。８２年オフには加藤英司との大型トレードで阪急に移籍。８３年には打点王を獲得するなど、勝負強い打撃を見せつけた。８４年の開幕戦で頭部に投球を受けて重傷を負い、後遺症から完全復活できないまま８５年限りで現役を退いた。

阪急、広島、近鉄、ダイエー（現ソフトバンク）、中日、阪神でコーチを歴任し、広島で前田智徳、９５年に監督代行も務めた近鉄では中村紀洋を育てた。「足の裏から力を出すんや！」と教え子には素足で打撃練習を課すなど、独特の指導法には定評があった。通算成績は１７２９試合出場で１５２２安打、２４４本塁打、８０９打点、打率２割８分５厘。ベストナイン１度。

山本浩二氏（広島ＯＢ）「本当に良きライバルだった。残念でショックだ。内角球のさばき方がすごかった。ウマが合ったので、家族ぐるみの付き合いをしていた。（監督就任時は）打撃コーチをお願いした。最初から決めていた。江藤らを育ててくれた。最後に会ったのは、北京五輪に行く時だと思う。（水谷さんが経営する）西宮の居酒屋に星野（仙一）らと行ったんだ。あれが最後になった」