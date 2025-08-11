「不易流行」とは、時代を超えて変わらない本質的な「不易」と、時代や状況に応じて変化する「流行」を調和させる概念。



洋服は名作を選ぶセンスを持ちながら、レストラン選びでは流行を取り入れる柔軟さを。そんな感性こそが、東カレの考える大人の正解だ。

【vol.06】メゾン マルジェラの「パックT」トーンの異なる３色のホワイトで構成された、３枚セットのパックT。この夏、ぜひとも袖を通したい



肌触りの良いオーガニックコットンを用いた３枚のパックT。メゾン マルジェラらしいアプローチで構築された本作は、まさに酸いも甘いも噛み分けた大人だからこそ惹かれる存在だ。





■アイテム

￥100,100（３枚セット）〈メゾン マルジェラ／マルジェラ ジャパン クライアントサービス TEL：0120-934-779〉