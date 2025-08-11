センスのいい人が何年も着まわす白Tシャツ【メゾン マルジェラ】の「3パックT」は10万円の価値アリ
「不易流行」とは、時代を超えて変わらない本質的な「不易」と、時代や状況に応じて変化する「流行」を調和させる概念。
洋服は名作を選ぶセンスを持ちながら、レストラン選びでは流行を取り入れる柔軟さを。そんな感性こそが、東カレの考える大人の正解だ。
【vol.06】メゾン マルジェラの「パックT」
トーンの異なる３色のホワイトで構成された、３枚セットのパックT。この夏、ぜひとも袖を通したい
肌触りの良いオーガニックコットンを用いた３枚のパックT。メゾン マルジェラらしいアプローチで構築された本作は、まさに酸いも甘いも噛み分けた大人だからこそ惹かれる存在だ。
“わかる人にはわかる”。そんな、見る者の審美眼さえ試されるようなアウトプットを、肩肘張らないアイテムの代表格とも言えるTシャツで軽やかにやってのけてしまうセンスの良さは“さすが”だ。
そんなメゾン マルジェラと同じく、伝統を重んじつつ上質な素材を用いることで、肩肘張らずに大人が楽しめるイタリアンを提供するのが、去る４月18日に広尾のご近所に移転オープンした『メログラーノ』だ。
ちなみに、シェフの後藤祐司氏は、現在メゾン マルジェラの財布を愛用中。それはきっと、掲げる理念の近しさゆえ。同じく惹かれたとしたら、貴兄のセンスの良さは折り紙つきだ。
■アイテム
￥100,100（３枚セット）〈メゾン マルジェラ／マルジェラ ジャパン クライアントサービス TEL：0120-934-779〉