◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）

サマースプリントシリーズ第４戦、第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３は、中京競馬場の芝１２００メートルで行われ、５番人気のインビンシブルパパが逃げ切って重賞初勝利。初コンビの佐々木大輔騎手（２１）＝美浦・菊川厩舎＝は土曜のエルムＳに続く連日の重賞勝利となった。

小雨の降る尾張のターフで鮮やかに逃げ切った。外の１７番枠から楽々とハナを奪ったインビンシブルパパ。「できる限りペースを落としたかった」という佐々木の思惑通り、前半６００メートル通過が３４秒０の楽なペースを刻んで主導権を握った。残り２００メートルではスパートをかけてきた他馬を尻目に、右ステッキの合図で手前を替えてグッとひと伸び。全身で手綱を押す鞍上の鼓舞に応えて力を振り絞る。上がり３ハロンは３３秒４。半馬身差で重賞初制覇のゴールに飛び込んだ。

前日の９日には札幌のエルムＳをペリエールで制覇。翌日は中京に舞台を移し、２日連続の重賞勝利となった２１歳は「中京に乗りにきて良かったです（笑）。うまくリラックスしたなかでペースを落とせた。最後は止まっていたけど、よく粘ってくれた」と初コンビのパートナーをたたえた。

デビュー２戦目から右回りのダート戦を主戦場にしてきたが、初めて芝に投入された前走の函館スプリントＳで見せ場十分の４着。先手を取って芝で通用するスピードを見せた。調教での体の使い方、手前の替え方から適性を見込んでいた左回りで、見事な一発回答。伊藤大調教師は「完璧でした。ずっと左回りの方がいいと言っていたので、証明できて良かった。手前を替えた瞬間にもうひと伸びできる。あれをやられると他馬はつらいですよね」と手放しで称賛した。

待望の初タイトルを獲得し、目の前にはさまざまな可能性が広がる。「まだまだ伸びしろがある馬。これで海外も含めて、いろいろな選択肢が増えた。馬の状態ありきで、いろいろと考えたい」と指揮官。見据えるのは国内、世界の大舞台。英語のｉｎｖｉｎｃｉｂｌｅの意味の通り、これから「無敵」の快進撃が始まる。（山本 理貴）

インビンシブルパパ 父シャラー、母シュワイムシャ（父キャンフォードクリフス）。美浦・伊藤大士厩舎所属の牡４歳。豪州・Ａｒｒｏｗｆｉｅｌｄ Ｇｒｏｕｐ Ｐｔｙ Ｌｔｄの生産。通算１０戦６勝。総獲得賞金は１億２１６０万９０００円。重賞初勝利。馬主は迫田三果子氏。