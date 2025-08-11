１９６８年メキシコ市五輪でアジア勢初の表彰台となる銅メダル獲得に貢献したサッカー日本代表のエースで、同大会で得点王にも輝いたＦＷ釜本邦茂さん（日本サッカー協会元副会長）が１０日午前４時４分、肺炎のため大阪府内の病院で死去した。８１歳だった。かねて病気療養中だった。国際Ａマッチ７５ゴールは日本史上歴代最多。現役時代は日本サッカーリーグ（ＪＳＬ）のヤンマーでプレーし、引退後はＧ大阪などで監督を務めた。

メキシコ市五輪の３位決定戦・メキシコ戦で釜本の２得点をアシストした杉山隆一さんが１０日、本紙の取材に応じ、コメントした。

「２、３年前に一度電話で体調が悪いとは聞いていました。８０歳を過ぎればしようがないなという感じはしますね。最後にあったのは数年前だと思いますが、グラウンドでチーム釜本、チーム杉山ということで（ＯＢで）サッカーをやりました。僕はグラウンドには行ったけど、全然動けなくて…。釜本はプレーしてましたね。１５分ハーフか２０分ハーフでやったんだと思いますけど。釜本というストライカーは自分の形がありますよね。ヘディングシュートとかもそう。ここへこういう風に来たら、こうなるというようなね。なかなか彼のようなストライカーはこれからも出ないんじゃないかな。一番の思い出はやっぱりメキシコ市五輪の３位決定戦ですね。釜本の２得点の２アシストは自分が役割を果たしたので。釜本は俺より３つ若いんですよ。体調が悪いとは聞いていたけど、まさか亡くなるとは思っていなかったですね。全日本の仲間が亡くなっていくのは寂しいですね。ご冥福をお祈り申し上げます」

◆杉山 隆一（すぎやま・りゅういち）１９４１年７月４日生まれ、８４歳。静岡県清水市（現静岡市）出身。清水東高、明大をへて６６年に三菱重工入社。引退後はヤマハ発動機監督、静岡県サッカー協会副会長などを務めた。日本代表国際Ａマッチ５６試合１５得点。