二階堂ふみ（30）と、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が10日、結婚を発表した。カズレーザーは午後4時、Xで二階堂と連名で文書を発表。「如何せん二人ともに個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とコメントした。16年のテレビ番組で、二階堂が「顔がすごくタイプ」と公言して9年…芸能界も驚く電撃婚となった。

◇ ◇ ◇

二階堂は11年に「ヒミズ」（園子温監督）で、16歳の若さで日本人初のベネチア映画祭（イタリア）マルチェロ・マストロヤンニ賞（新人俳優賞）を受賞し俳優の道を突き進んできた。一方、同志社大卒業のカズレーザーは、テレビでは舌鋒（ぜっぽう）鋭く時事ネタを斬る頭脳派芸人としてお茶の間を沸かせてきた。

そんな2人を結び付けたのは、テレビ番組で度々、タイプだと公言してきた二階堂のいちずな思いとみられる。親しい関係者によると共通の知人を通じて知り合い、交際に発展したという。

二階堂は俳優をはじめ、芸能関係者との複数の交際報道があったが、16年9月に日本テレビ系で放送された「火曜サプライズ」で好きな男性のタイプの男性を聞かれると「カズレーザーさんなんです。格好良い。画像を検索したら顔がすごくタイプで」と即答した。

翌17年4月に同系で放送された「DASHでイッテQ！ 行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組No．1決定戦」で初共演した際も、カズレーザーを前に「実はカズ様と、ずっとお会いしたかった」と吐露。「お顔が格好良いなって…今日、ずっとドキドキしていました」と“公開告白”した。同月に放送の同系「ヒルナンデス！」で金曜レギュラーだったカズレーザーと再共演した際は相方の安藤なつ（44）がXにツーショットを投稿した。

19年2月にフジテレビ系「VS嵐」で共演した際も、二階堂が「顔がタイプです」と口にすると、カズレーザーが「まさか、こんなきっかけで付き合えるとは思わなかったんで」と冗談めかして切り返した。ただ、その後、2人の交際はキャッチされていなかった。

二階堂は7日に都内で行われた日英合作映画「遠い山なみの光」（石川慶監督、9月5日公開）完成披露舞台あいさつに登壇。9日にも、NHK「MUSIC GIFT 2025〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」に生出演し、嵐・二宮和也（42）と司会を務めた。カズレーザーも、10日にTBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演したが、ともに変わった様子は見られなかった。複数の関係者によると、結婚は電撃的に伝えられたようで「全く予想もつかない、電撃的な結婚。とんでもない方向から、ボールが飛んできたような感じ」など驚きの声が相次いだ。

◆二階堂（にかいどう）ふみ 1994年（平6）9月21日、沖縄県生まれ。「ニコラ」専属モデルから07年に日本テレビ系ドラマ「受験の神様」で女優デビュー。主演した12年公開の「ヒミズ」でベネチア映画祭最優秀新人賞、日本アカデミー賞新人俳優賞。13年「地獄でなぜ悪い」などでブルーリボン賞助演女優賞。23年に「月」で日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞助演女優賞。18年のNHK大河ドラマ「西郷どん」では、西郷隆盛の2番目の妻役を演じる。20年にはNHK連続テレビ小説「エール」でヒロインを務め、同年末のNHK紅白歌合戦では紅組司会。157センチ。血液型O。

◆カズレーザー 1984年（昭59）7月4日、埼玉県生まれ。同志社大商学部卒業後、サンミュージックのお笑い養成所「TOKYO☆笑BIZ」を経て、06年ごろからピン芸人に。芸名の由来は仮面ライダーV3登場の怪人「カニレーザー」から。12年に安藤なつ（44）とメイプル超合金を結成し、15年の「M−1グランプリ」で決勝進出。現在はテレビ朝日系「家事ヤロウ!!!」（火曜午後8時）など3本のMCを務める。頭脳を生かしてクイズ番組の出演も多い。寺沢武一氏の漫画「コブラ」の主人公コブラに憧れ、高校時代から金髪に赤い服のスタイル。身長180センチ。血液型O。