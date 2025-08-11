

2018〜2025年にかけて販売された5代目「フォレスター」（写真：SUBARU）

スバル「フォレスター」が、2025年4月にフルモデルチェンジ実施し、6代目となった。

「e-BOXER」がシリーズ・パラレル方式のストロングハイブリッドとなったことや、安全面では「サイクリスト対応歩行者保護エアバッグ」を世界初採用したことがトピックだ。

しかし、今回のフルモデルチェンジは、フォレスターのこれまでのフルモデルチェンジと一味違う意味合いを持つ。



2025年4月に販売開始した6代目「フォレスター」（写真：SUBARU）

それは、2025年3月をもってフォレスターよりひと回り大きなSUVであるスバルのフラッグシップ、「レガシィ アウトバック」の販売が終了したからだ。つまり、6代目フォレスターは、スバルのフラッグシップの役割を担うことになる。

では、これまでのフォレスター（＝5代目）は、どんなユーザーに選ばれてきたのか。6代目が発売となったこの段階で、5代目フォレスターの購入者データ分析を行った。



5代目「フォレスター」は2021年に大幅改良を実施し、フロントのデザインを改めている（写真：SUBARU）

使用データは市場調査会社のインテージが毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査「Car-kit®」。比較対象として、同じスバルのレガシィ アウトバックと「クロストレック」、国内のライバルモデルの購入者データもあわせて紹介する。

＜分析対象車種・サンプル数＞

スバル フォレスター：1421名

スバル レガシィ アウトバック：282名

スバル クロストレック：300名

トヨタ ハリアー：2743名

トヨタ RAV4：1771名

トヨタ カローラクロス：1776名

日産 エクストレイル：1254名

マツダ CX-5：1334名

ホンダ ZR-V：435名

※いずれも分析対象は2018年7月〜2024年12月の新車購入者のみ

どんな用途で選ばれたのか？

多くの車種があるなかで、今回取り上げたSUVを購入した人たちは、どのような用途を想定しているのだろうか。クルマの使い方から、目的やライフスタイルの一端を見ていこう。



画像を拡大

ベーシックな用途である「買い物や近所への外出」「日帰りドライブ」では、取り上げた車種の間で大きな差はない。

次に「1泊以上の旅行」「レジャー・スポーツ」「キャンプ・アウトドア」「スキー・スノーボード」を見てみると、今回の主役であるフォレスターが尖った特徴を示している。

いずれの項目でもレガシィ アウトバック、フォレスターの順に1位と2位を独占しており、他の車種を大きく離した。スバルらしいアウトドアの似合う頑強なSUVの二枚看板として、存在感を示していることがよくわかる。



最終型となった「レガシィ アウトバック」の6代目は2021〜2015年の販売（写真：SUBARU）

フォレスター購入者とレガシィ アウトバック購入者のデータ傾向が類似している点は、以降も複数回登場する。

その点を意識しながら読み進めていただくと、レガシィ アウトバックを販売終了したスバルの思惑や、今後への期待と不安が見えてきそうである。

「スバル＝安全」への評価

次に購入車のどこを気に入ったのかを見てみよう。

「安全性への配慮」「安全運転支援機能」といった安全面に関する項目から確認すると、フォレスター、レガシィアウトバック、クロストレックと、スバル車が他メーカーを圧倒している。



「クロストレック」はそれまでの「XV」からグローバルネームへと変更した2022年に登場（写真：SUBARU）

スバル車は、「アイサイト」をはじめとするテクノロジーに加え、「0次安全＝視界の良さ」にこだわりを持って作られており、それがユーザーにも評価されているのだ。



画像を拡大

フォレスターに着目すると、「駆動方式」「動力性能」「室内の広さ」「荷室の広さ」も高評価。レガシィアウトバックには劣るものの、他メーカーより高いものが多い。

一方で「スタイル・外観」はやや低水準であり、「燃費の良さ」に関してはスバル車全体で評価が低く、得意不得意がはっきりと表われている。

サイズや価格が似たライバルが多い中で、フォレスターは実用性の高さが評価されていることが見えた。

また、全体的にフォレスターとアウトバックは、スコア分布がとてもよく似ている。スバル車の立ち位置やキャラクターが、ユーザーによく伝わっているとも言えそうだ。

近しい観点として、「SUVを選んだ理由」のデータもあわせて紹介しよう。

フォレスターが強みとするのは先ほど見たとおり、荷室を含め室内が広いことが、まずあげられる。加えて安全性に関する項目も、やはり評価が高い。



画像を拡大

用途を限定したものとしては、「雪道も安心して走行できる」の結果が特徴的だ。フォレスターとレガシィ アウトバックのみ4割を超えており、他の車種は3割にも届かない。

雪国では、年間の半分近くをスタッドレスタイヤで過ごす地域もある。そうした地域の人たちにとって、雪道での安心感の高さは重要だ。

競合ひしめくSUV市場において、ここでもスバル車は明確な立ち位置を確立できているといえる。

この分析項目においても、フォレスターとレガシィ アウトバックの間で類似する点が多かった。



e-POWERを搭載した現行「エクストレイル」は2022年に登場した4代目（写真：日産自動車）

なお、「所有の満足感が得られる」を見てみるとフォレスターの評価は低く、レガシィ アウトバックに譲る格好となっている。スバル内でも、それぞれの立ち位置は明確だ。

フォレスターの平均購入価格は322万円

次に購入価格のデータを紹介する。

こちらはカタログやオンライン簡易見積もりなどに記載されている金額ではなく、購入者が実際に支払った金額で、「値引き前車両本体＋オプション価格」「値引き額」「下取り額」「最終支払い額」の各データを下記に示す。



画像を拡大

「値引き前車両本体＋オプション価格」を見ると、フォレスターは411万円。

他社のライバル車を見ると「カローラクロス」と「CX-5」は300万円代後半で、フォレスターより数十万円価格帯が下がり、「エクストレイル」「RAV4」はフォレスターより20万円程度、上になっている。



「カローラクロス」は2021年の登場（写真の車）。今年、大幅改良を実施している（写真：トヨタ自動車）

「値引き前車両本体＋オプション価格」から「値引き額」と「下取り額」を差し引いた「最終支払い額」を確認すると、350万円を超えるのはレガシィ アウトバック：383万円、「ハリアー」：362万円、「ZR-V」：353万円、エクストレイル：350万円の4車種。



現行型で4代目となる「ハリアー」は2020年に販売開始（写真：トヨタ自動車）

以下、RAV4：348万円、そして今回の主役であるフォレスター：322万円とクロストレック：320万円がほぼ横並びで、CX-5：298万円、カローラクロス：284万円と続く。



「CX-5」は2017年の発売で、2025年7月に新型モデルを先行公開。2026年に発売する（写真：マツダ）

もちろん人によってグレードや装着オプション数は異なるので、あくまで平均値である点は留意が必要だが、市場で実際にやり取りされている価格帯のイメージをつかむことはできるだろう。

「スバル好き」8割超えるアウトバック

最後に少しユニークなデータをお見せしよう。各車の購入者に「最も好きなメーカー」はどれかを尋ねた。

嫌いなメーカーからクルマを積極的に購入するとは考えづらいため、購入したクルマのメーカーを多くの人が好むのは予想に難くないが、意外と差がついている。



画像を拡大

フォレスター、レガシィ アウトバック、クロストレックのスバル3車の購入者は、スバルを「最も好きなメーカー」として答えた人が7割を超えていた。特にレガシィ アウトバックは8割を超え、今回取り上げる車種の中で最も高い。

次にハリアー、RAV4、カローラクロスのトヨタ3車で「トヨタを一番好きだ」と応えた人は78.0〜80.3％といずれも高水準だ。

一方、日産 エクストレイル、マツダ CX-5はいずれも7割を割り込んでおり、あまりメーカーにこだわりのない人が選んでいると受け取れる。ホンダ ZR-Vは71.6％であり、フォレスターやクロストレックに近い。



2023年より販売される「ZR-V」は、上級モデル「CR-V」のユーザーも取り込む（写真：本田技研工業）

アウトバック購入層を取り込めるか？

購入価格の項目で見たように、レガシィ アウトバックはフォレスターよりも最終支払い額で60万円程度高い。高額な車種を選択している時点で、「スバル好き」が多いことは考えなければならない。

とはいえ、レガシィ アウトバックが終売したことで、そうした「スバル好き」の行き場がなくなってはならない。



6代目「フォレスター」の後ろ姿。「レガシィ アウトバック」のような上級感を漂わせる（写真：SUBARU）

今回、紹介したように、フォレスターとレガシィ アウトバックの購入者は、類似している点は多々あった。

クルマとしては、歴史も特徴も購入者層や求められる箇所も違うが、スバルはそれを承知のうえでレガシィ アウトバックを終売し、大枠として似たゾーンの顧客に愛されているフォレスターに集約したように見て取れる。

今回、示したデータからは、単に「同じSUVだから」「どちらもアウトドア系のポジションを取るから」だけでは見えてこない傾向を確認できた。



一方で、フォレスターに一本化することでカバーできない最も大きな要素は、「ラグジュアリー」だろう。ここは、5代目フォレスターに求められなかった点だ。

6代目フォレスターでは、内装の質感を強化するなど高級感も追求されているが、果たしてレガシィ アウトバックの受け皿となっていくのか。新型フォレスターの動向に注目したい。

（三浦 太郎 ： インテージ シニア・リサーチャー）