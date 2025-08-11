気象台は、11日午前5時25分に、大雨特別警報（浸水害）を八代市、宇城市、氷川町に発表しました。

【特別警報（大雨）】荒尾玉名、宇城八代に特別警報を発表しています。低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒をしてください。

すでに災害が発生していてもおかしくない、命に危険が迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動が必要です。

大雨特別警報（浸水害）は、5段階の警戒レベルのうち、危険度や緊急度が最も高い「レベル5」に相当する情報です。

【警報（発表中）と予報値】

■熊本市

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■八代市

□大雨特別警報【発表】

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■荒尾市

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■玉名市

□大雨特別警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■山鹿市

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■菊池市

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■宇土市

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■上天草市

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■宇城市

□大雨特別警報【発表】

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■阿蘇市

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■天草市

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■合志市

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■美里町

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■玉東町

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■南関町

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■長洲町

□大雨特別警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■和水町

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■大津町

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■菊陽町

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■南小国町

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■小国町

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■産山村

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■高森町

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■西原村

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■南阿蘇村

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■御船町

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■嘉島町

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■益城町

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■甲佐町

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■山都町

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■氷川町

□大雨特別警報【発表】

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■五木村

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒



■苓北町

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 11日明け方



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒

