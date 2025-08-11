【大雨特別警報】熊本県・八代市、宇城市、氷川町に発表 ただちに命を守るため最善の行動を＜警戒レベル5相当＞ 11日05:25時点
気象台は、11日午前5時25分に、大雨特別警報（浸水害）を八代市、宇城市、氷川町に発表しました。
【特別警報（大雨）】荒尾玉名、宇城八代に特別警報を発表しています。低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒をしてください。
すでに災害が発生していてもおかしくない、命に危険が迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動が必要です。
大雨特別警報（浸水害）は、5段階の警戒レベルのうち、危険度や緊急度が最も高い「レベル5」に相当する情報です。
【警報（発表中）と予報値】
■熊本市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■八代市
□大雨特別警報【発表】
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■荒尾市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■玉名市
□大雨特別警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■山鹿市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■菊池市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■宇土市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■上天草市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■宇城市
□大雨特別警報【発表】
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■阿蘇市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■天草市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■合志市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■美里町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■玉東町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■南関町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■長洲町
□大雨特別警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■和水町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■大津町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■菊陽町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■南小国町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■小国町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■産山村
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■高森町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■西原村
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■南阿蘇村
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■御船町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■嘉島町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■益城町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■甲佐町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■山都町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■氷川町
□大雨特別警報【発表】
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■五木村
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■苓北町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 11日明け方
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒