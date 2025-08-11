SEVENTEENの弟分で韓国の6人組ボーイグループ「TWS」（トゥアス）が10日、神奈川・Kアリーナ横浜で、初の日本ツアー最終公演を行った。

メンバーはSHINYU（21）DOHOON（20）YOUNGJAE（20）HANJIN（19）JIHOON（19）KYUGMIN（17）。7月2日発売の日本デビュー曲「はじめまして」が、7月14日付オリコン週間シングルランキング1位獲得など、好調なスタートを切っている。

ステージ後方に赤のデジタルが表示されカウントアップ。それが終わると、ステージでは火を使った演出が行われた。ド派手なビームが飛び交う中メンバーが登場すると、会場は大歓声に包まれた。オープニング曲「Oh Mymy：7」ではビートのきいたサウンドに乗り、キレのあるダンスを披露。高いパフォーマンス力で“42”（サイ＝ファンの呼称）をTWSの世界へと引き込んだ。

SHINYUの「横浜サンキュー！ 今日も楽しみましょう！」に会場は大歓声で応えた。JIHOONが同ツアーについて、韓国語で「最初はやり切れるかと思ったけど、やり切った」と話すと、メンバー全員が日本語で「42のおかげです」と感謝を口にした。今後の活動について、SHINYUは「次のアルバムを準備しています」と話し、「すぐにカムバックします」と42に約束した。

6都市13公演を駆け抜けた同ツアーでは5万人を動員。この日は全23曲を披露した。【川田和博】